Cold Years: fordern mit der neuen Single ‚Choke‘ das Establishment heraus

Choke prangert den aktuellen politischen Zustand Großbritanniens an, untermauert von Ross Gordons prägnanten Texten, die mit stechender Giftigkeit vorgetragen werden.

„Where you gonna go when you’ve become something you despise. You took it all, and now you’re nothing but desensitised“

Nach dem 2020 veröffentlichten Album Paradise, einem politisch aufgeladenen Blick auf das Leben in ihrer Heimatstadt Aberdeen, und Goodbye To Misery aus dem Jahre 2022, kehren Cold Years 2024 mit ihrem bisher triumphalsten Werk A Different Life zurück.

Aufgenommen in den Barber Shop Studios in New Jersey von Produzent Brett Romnes (Hot Mulligan, Boston Manor, Heart Attack Man, Brand New) und gemastert von Rogue Planet Mastering (Against The Current, A Day To Remember, The Bronx), ist A Different Life vollgepackt mit Songs, die sowohl sehr persönlich als auch universell nachvollziehbar sind.

Nach der Veröffentlichung von A Different Life gehen Cold Years auf Tour mit Billy Talent, The Dangerous Summer und einer Reihe von Headline-Shows auf der ganzen Welt.

Tourdaten:

*w/The Dangerous Summer

+w/Billy Talent

15. Mai – London, Black Heart

17. Mai – Birmingham, Dead Wax

18. Mai – Glasgow, Cathouse

20. Mai – Plymouth, The Junction*

21. Mai – Sheffield, The Leadmill*

22. Mai – Guildford, Boileroom*

23. Mai – Southampton, Joiners*

18. Juni – Glasgow, Barrowland+

Cold Years sind:

Ross Gordon – Vocals / Guitar

Louis Craighead – Bass / Vocals / Keys

Finlay Urquhart – Guitar / Vocals

Jimmy Taylor – Drums

