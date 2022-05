Cold Years: mit dem neuen Album „Goodbye To Misery“ auf Tour

Die schottischen Punks Cold Years sind mit ihrem neuen Album Goodbye To Misery (Inside Job/Mnrk Music Group) auf Tour.

Am 20. Mai Instore Acoustic Show in Hamburg (Cruise Records), Zusatzshow am 3. August in Düsseldorf

Neben Headliner-Shows werden Cold Years auch als Support von Laura Jane Grace unterwegs sein, wodurch es teilweise zu Verschiebungen der Solo-Shows kommt

19.05. – Berlin, Frannz-Club

20.05. Hamburg, Cruise Records (Acoustic – ab 18 h)

21.05. – Hamburg, Headcrash

22.05. – Köln, Blue Shell (neues Datum, vorher 11.05.)

16.06. – Linz, AT, STWST **

20.06. – Freiburg, CH, Nouveau Club **

21.06. – Zürich, CH, Dynamo Sal **

23.06. – Berlin, Privat Club **

29.06. – Leipzig, Conne Island **

30.06. – Darmstadt, Oettinger Villa **

01.07. – Hamburg, Hafenklang **

** als Support von Laura Jane Grace

02.07. – Enkirch, Falling Open Air Festival

30.07. – Schrobenhausen, Noisehausen Festival

31.07. – Hannover, Mephisto (neues Datum, vorher 18.05.)

01.08. – Dresden, Groovestation (mit MakeWar)

03.08. – Düsseldorf, The Tube Club (neue Show)

04.08. – Trier, Lucky Luke’s (neues Datum, vorher 10.05.)

06.08. – Königstein, Rock auf der Burg Festival

24.09. – Hamburg, Unter den Brücken Festival

20.10. – Oberhausen. Radio BOB Rocknacht