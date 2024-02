Cold Years: kündigen drittes Album an – „A Different Life“ erscheint am 26.04. via Inside Job-MNRK/SPV

Nach dem 2020 veröffentlichten Album Paradise, einem politisch aufgeladenen Blick auf das Leben in ihrer Heimatstadt Aberdeen, und Goodbye To Misery aus dem Jahre 2022, kehren Cold Years 2024 mit ihrem bisher triumphalsten Werk A Different Life zurück.

Aufgenommen in den Barber Shop Studios in New Jersey von Produzent Brett Romnes (Hot Mulligan, Boston Manor, Heart Attack Man, Brand New) und gemastert von Rogue Planet Mastering (Against The Current, A Day To Remember, The Bronx), ist A Different Life vollgepackt mit Songs, die sowohl sehr persönlich als auch universell nachvollziehbar sind.

Seht euch das Video zu Roll With It hier an:

Die erste Single Roll With It ist eine eindringliche, sozial aufgeladene Punkrock-Hymne mit einem ansteckenden Refrain, der sich anfühlt, als würde er schon ewig darauf warten, jeden Moment auszubrechen. „Das Leben ist nicht leicht zu bewältigen. Zwischen langen Arbeitstagen, an denen man sich mühsam abrackert, versucht, Familie und Freunde zu sehen und gelegentlich selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag legt, ist es manchmal ganz natürlich, dass man mehr will. In diesem Song geht es darum, dass du mehr von deinem Leben willst – die Person, die du einmal warst, gibt es nicht mehr.”

Cold Years

A Different Life

Label/Vertrieb: Inside Job-MNRK/SPV

VÖ: 26.04.2024

Mehr Infos zu Cold Years findet ihr hier:

Cold Years online:

https://www.facebook.com/coldyearsband/