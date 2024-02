Moderne und aggressive Hooks versprühen die Norweger Atena, die im Herbst 2023 ihr fünftes Studioalbum Subway Anthem haben. Richtig Genre-dingfest kann man die Musiker jedoch nicht machen. Der Fokus liegt im Metalcore, weit weg vom Alternative Metal sind die Skandinavier jedoch nicht und auch vereinzelte Deathcore-Gewitter ziehen am Himmel auf. In zehn Kompositionen kommen sie auf 37 Minuten Spielzeit und verweilen somit in den einzelnen Tracks nur kurz. In der Kürze soll bei Atena also die Würze liegen. Ob das den Männern aus Drammen gelingt, erfahrt ihr in den nächsten Zeilen.

Als erstes gefällt mir das Artwork. Atena haben das Thema Subway Anthem perfekt aufgegriffen, ein düsteres Design gezaubert, welches nicht nur sehr gelungen ist, sondern auch sofort im Kopf bleibt. Dafür gibts schon mal den ersten Bonuspunkt. Ähnlich wie beim Cover ist bei den Norwegern tatsächlich weniger mehr. Klare Linien, ein stabiler Sound mit nur feinen Ausbrüchen und überraschend starken Vocals bringt die Formation um Sänger Jakob Skogli auf die Siegerstraße. Der Vorgänger Drowning Regret & Lungs Filled With Water (Hier! geht es zum Review) hat bereits nachhaltig bei meinem Kollegen Eindruck hinterlassen und dieses gute Grundgefühl können sie ohne jegliche Probleme auf Subway Anthem übertragen. Der Opener Ultra Ultimate Opus Power setzt noch auf härtere Beats, im Anschluss flacht der Härtegrad zwar ab, das Niveau bleibt jedoch konstant. Ganz klar als Höhepunkt kann man Slip Away benennen. Ein starkes Brett bildet die Basis, darum herum lockere Clean Vocals und einen asiatisch angelehnter Melodiennebel. Alleine diese Nummer zieht Subway Anthem kompromisslos nach oben. Es folgen weitere, durchaus abwechslungsreiche Sequenzen wie Leave oder Somebody. Beendet wird das Studioalbum mit Oh My. Falls ihr noch nicht hinein gehört habt, könnt ihr dieses ohne Bedenken in Betracht ziehen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Atena – Subway Anthem in unserem Time For Metal Release-Kalender.