Die Krippe rockt: die besten Heavy Metal Weihnachtslieder

Wer hat gesagt, dass Heilige Nächte immer still sein müssen? Dreht laut auf, denn Time For Metal legt die besten Heavy Metal Weihnachtslieder unter den Baum. Wir haben euch Cover, Parodien und sonstiges Headbangmaterial für den Gabentisch vorbereitet, damit ihr nicht nur besinnliche Feiertage erlebt, sondern auch gleich einige Kalorien wegtanzen könnt. Dazu gibt es eine Auswahl der festlichsten Musikvideos.

Playlist: Die besten Heavy Metal Weihnachtslieder

Härter die Glocken nie klingen mit diesen Musikvideos

Merry Axe-Mas von Ice Nine Kills



Merry Christmas Everyone (Shakin‘ Stevens Cover) von Cold Years



Mistress For Christmas von AC/DC



Zombie Claus von Psychostick. Zieht euch am besten auch direkt N.O.E.L. rein.



O Come, O Come Emmanuel von For Today



Krampus von Feuerschwanz

Ghost Of Marley von Majestica



Not Another Christmas Song von Blink-182



Last Christmas (Cover) von Russkaja



Naughty Christmas von Lacuna Coil



The Season’s Upon Us von Dropkick Murphys



Somber Christmas von New Found Glory



Silent Night von Chad Austin

PS: Es soll ja gerade im Death Metal und Black Metal Bereich Lieder geben, in denen ein gewisser Jesus als Protagonist auftaucht. Vielleicht auch nicht schlecht an Weihnachten.

🤘Heil Santa🎅 Und habt schöne Feiertage!