Cold Years: veröffentlichen am 22.04. das neue Album „Goodbye To Misery“

Die schottischen Rock’n’Roll-Könige Cold Years veröffentlichen am 22. April das neue Album Goodbye To Misery

(mit den Vorabsingles 32, Kicking and Screaming, Home und Headstone)

Für die Aufnahmen im Mai 2021 reiste die Band erneut nach Süden in die The Ranch Studios in Southampton, um mit ihrem langjährigen Kollaborateur Neil Kennedy (Creeper, Boston Manor, Milk Teeth) am neuen Album zu arbeiten.



„Mit dieser Platte wollen wir sagen, dass man sich von den Dingen lösen kann, die einen runterziehen. Es geht darum, für sich selbst einzustehen und sich von niemandem vorschreiben zu lassen, was man zu tun oder zu lassen hat. Es ist ein trotziges Statement.“



Cold Years haben es bereits mit ihren letzten Singles in Playlist wie New Punk Tracks, The Punk List, Pop Punk’s Not Dead, New Noise, All New Rock, Rock Rotation, Rock ’n‘ Run und The Scene geschafft. Die Single Home ist Cold Years 4. Track in den Top 5 der deutschen Rock-Radio-Charts. Eine Europa-Tournee steht bereits im Mai zusammen mit Sommerfestivals in Großbritannien und Deutschland vor der Tür.

„32 kam aus dem Nichts. Wir wollten etwas anderes machen und unseren Sound wirklich erforschen. In den ersten Monaten vom Lockdown hatte ich wirklich mit Einsamkeit zu kämpfen. Ich fühlte mich in meinem Zuhause nicht zu Hause und hatte genug davon. Das ist unser ‚Scheiß drauf, lass uns hier einfach abhauen‘-Track und bringt die Botschaft des Albums am besten zum Ausdruck. Es geht darum, Schwierigkeiten zu überwinden und als Person zu wachsen, sich all seinen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und zu erkennen, dass man damit nicht alleine ist. Es ist so anders als alles, was wir bisher gemacht haben, und um ehrlich zu sein, mussten wir es tun. Es ist überdreht, es ist Punkrock auf Steroiden und wir können es kaum erwarten, es live zu spielen.“

Ab Mai kommt die Band zu uns nach Deutschland auf Tour!

Neben Headliner-Shows werden Cold Years auch als Support von Laura Jane Grace unterwegs sein, wodurch es teilweise zu Verschiebungen der Solo-Shows kommt

Tourdaten:

19.05. – Berlin, Frannz-Club

21.05. – Hamburg, Headcrash

22.05. – Köln, Blue Shell (neues Datum, vorher 11.05.)

16.06. – Linz, AT, STWST **

20.06. – Freiburg, CH, Nouveau Club **

21.06. – Zürich, CH, Dynamo Sal **

23.06. – Berlin, Privat Club **

29.06. – Leipzig, Conne Island **

30.06. – Darmstadt, Oettinger Villa **

01.07. – Hamburg, Hafenklang **

** als Support von Laura Jane Grace

02.07 – Enkirch, Falling Open Air Festival

31.07 – Hannover, Mephisto (neues Datum, vorher 18.05.)

04.08- Trier, Lucky Luke’s (neues Datum, vorher 10.05.)

06.08. – Königstein, Rock auf der Burg Festival

24.09. – Hamburg, Unter den Brücken Festival

20.10. – Oberhausen. Radio BOB Rocknacht

