Cold Years: sind ab 27. September mit dem aktuellen Album „A Different Life“ auf Tour

Nach Paradise, einem politisch aufgeladenen Blick auf das Leben in ihrer Heimatstadt Aberdeen und dem 2022 erschienenen Goodbye To Misery, kehren Cold Years 2024 mit ihrem bisher triumphalsten Album zurück. A Different Life ist eine Platte, die es schafft, einer verlorenen Welt wieder einen Sinn zu geben.

A Different Life enthält die Singles Roll With It, einen Song mit einem der mitreißendsten Refrains, welche die Rockmusik in den letzten Jahren hervorgebracht hat, Radio, einen fröhlich-melancholischen Song über das Verlassen der Kleinstadt, in der man aufgewachsen ist, Choke, eine scharfe Kritik an der aktuellen politischen Lage Großbritanniens, sowie weitere Songs. Darunter Sick, eine epische Power-Ballade, die Gordons Probleme mit Schlaflosigkeit und die daraus resultierenden negativen Gedanken über sich selbst thematisiert und Low, ein stimmungsvoller Rocksong, der es auch mit jeden Green Day-Track auf American Idiot aufnehmen kann.

„Das ist das erste Mal, dass ich aus einem Studio komme und die Tracks hören kann, bei denen wir – und das sage ich zu 100 Prozent mit Überzeugung – alles gemacht haben, was wir wollten und noch mehr“, sagt Gordon. „Ich bin immer mit dem Gefühl herausgekommen, dass wir etwas hätten besser oder anders machen können. Aber dieses Album hat das Spiel für uns alle als Band verändert. Wir haben versucht, die Dinge ein bisschen anders zu machen. Das geschah ganz natürlich, und es ist die beste musikalische Erfahrung, die ich je gemacht habe.“

Aufgenommen in den Barber Shop Studios in New Jersey von Produzent Brett Romnes (Hot Mulligan, Boston Manor, Heart Attack Man, Brand New) und gemastert von Rogue Planet Mastering (Against The Current, A Day To Remember, The Bronx), ist A Different Life vollgepackt mit Songs, die gleichzeitig sehr persönlich und universell nachvollziehbar sind.

Cold Years – A Different Life Europe Tour

27. September – Hamburg, Headcrash

29. September – Berlin, Badehaus

30. September – München, Backstage Klub

1. Oktober – Wien, Arena

3. Oktober – Berchtesgardem, Kuckucksnest (neue Show)

4. Oktober – Stuttgart, Im Wizemann

7. Oktober – Frankfurt, Nachtleben

8. Oktober – Köln, Helios 37

9. Oktober – Hannover, Lux

Cold Years

A Different Life

Label/Vertrieb: Inside Job-MNRK/SPV

VÖ: 26.04.2024

Cold Years sind:

Ross Gordon – Gesang, Gitarre

Louis Craighead – Bass / Gesang / Keys

Finlay Urquhart – Gitarre / Vocals

Jimmy Taylor – Schlagzeug

