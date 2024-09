Buchtitel: Der Schatten Des Korsen – Ein Dirk-Pitt-Roman (Die Dirk-Pitt-Abenteuer, Band 27)

Sprache: Deutsch



Seitenanzahl: 496 Seiten

Genre: Action, Abenteuer

Release: 26.06.2024

Autor: Dirk Cussler

Link: https://www.penguin.de/buecher/clive-cussler-der-schatten-des-korsen/buch/9783764508746

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-7645-0874-6

Der Roman Der Schatten Des Korsen von Dirk Cussler wurde am 26.06.2024 veröffentlicht. Er ist ein actiongeladener Abenteuerroman und der 27. Band der beliebten Dirk-Pitt-Reihe. Das Buch umfasst 496 Seiten und wird in deutscher Sprache vom Blanvalet Verlag herausgegeben. Die deutsche Übersetzung stammt von Wolfgang Thon. Im Original erschien der Titel unter dem Namen Corsican Shadow im Jahr 2023 beim Verlag G.P. Putnam’s Sons in New York. Als gebundenes Buch mit Schutzumschlag bietet es ein hochwertiges Leseerlebnis. Die Fans von Dirk Pitt können sich erneut auf packende Abenteuer und spannungsgeladene Action freuen.

Die Story von Der Schatten Des Korsen:

Der Fund von ungeschliffenen Diamanten enthüllt einen noch wertvolleren Schatz – im neuesten Abenteuer von Dirk Pitt. Dirk Pitt stößt bei einer Tauchmission im Ärmelkanal auf ein Wrack, in dem er eine geheime Ladung ungeschliffener Diamanten entdeckt. Doch als diese gestohlen werden, deutet alles zunächst darauf hin, dass islamistische Terroristen dahinterstecken. Bald stellt sich jedoch heraus, dass Dirk Pitt es mit einem weit größeren und tödlicheren Komplott zu tun hat, das den Diamantenraub bei Weitem übertrifft. Eine globale Bedrohung richtet sich gegen kritische Wasseraufbereitungsanlagen, deren Zerstörung den Tod von Tausenden zur Folge hätte. Dirk Pitt ist die letzte Hoffnung, um die Verschwörer zu stoppen.