H.S. Palladino – Wer Die Schuld Trägt

Buchtitel: Wer Die Schuld Trägt

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 480 Seiten

Genre: Thriller

Release: 19.03.2025

Autor: H.S. Palladino

Link: https://www.penguin.de/buecher/h-s-palladino-wer-die-schuld-traegt

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1272-0

Wer Die Schuld Trägt ist der Titel des aktuellen Thrillers der norwegischen Autorin H.S. Palladino, der am 19.03.2025 in deutscher Sprache erschienen ist. Die deutsche Erstausgabe wurde von Maike Dörries übersetzt und vom Blanvalet Verlag veröffentlicht. Das Taschenbuch mit einer Länge von 480 Seiten bietet eine düstere und psychologisch vielschichtige Geschichte, die sich mit Schuld, Verdrängung und dunklen Geheimnissen beschäftigt. Die Originalausgabe mit dem Titel Den Som Bærer Skyld ist 2024 im norwegischen Verlag Cappelen Damm in Oslo erschienen. Mit seiner dichten Atmosphäre und dem spannungsgeladenen Plot spricht das Buch vor allem Leserinnen und Leser des Thriller-Genres an. Die Ausgabe ist als Taschenbuch in Broschur-Form erhältlich und kostet 13,00 Euro in Deutschland.

Die Story von Wer Die Schuld Trägt:

An einem drückend heißen Sommer in Norwegen wird das Land von einer Hitzewelle lahmgelegt. Inmitten dieser bleiernen Atmosphäre erhält Bjørk Isdahl, die als Wut-Coach mit den gefährlichsten Insassen des Gefängnisses in Oslo arbeitet, einen Anruf von einem ehemaligen Kollegen der Kriminalpolizei. Er bittet sie um Hilfe in einem rätselhaften Vermisstenfall: Eine Frau ist spurlos verschwunden. Schnell wird klar, dass ihr Verschwinden mit einem ungeklärten Doppelmord zusammenhängt, der zwei Jahre zurückliegt – jenem Fall, in dem Bjørk als Profilerin einst einen fatalen Fehler beging. Damals beschuldigte sie den Falschen. Die Schuld an diesem Irrtum lässt sie bis heute nicht los. Nun kehrt die Vergangenheit mit aller Wucht zurück. Hat ihre damalige Fehlentscheidung möglicherweise ein weiteres Leben gekostet?