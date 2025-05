Rock Im Park: feiert Jubiläum mit 88.500 Fans und meldet „Ausverkauft“

Rock Im Park ist ausverkauft: Zum 30. Jubiläum des traditionsreichen City Festivals dürfen sich 88.500 Fans auf ein unvergessliches Wochenende voller Musik, Emotionen und Überraschungen freuen. Die starke Nachfrage unterstreicht eindrucksvoll die Strahlkraft von Deutschlands größtem innerstädtischen Festival – mitten im urbanen Raum, hervorragend angebunden und mit einem Line-Up, das in Europa seinesgleichen sucht.

Nur wenige Wochen nach dem Ausverkauf des Schwesterfestivals Rock Am Ring meldet nun auch Rock Im Park „Sold Out“. Im gemeinsamen Jubiläumsjahr – 30 Jahre Rock Im Park, 40 Jahre Rock Am Ring – feiern beide Festivals die anhaltende Bedeutung der „Rocks“ als Herzstücke der deutschen Festivalkultur.

„Die Vorfreude ist riesig“ , sagt Matt Schwarz, Veranstalter von Rock Im Park und Rock Am Ring sowie CEO von PRK DreamHaus und eventimpresents. „Dieses Ergebnis ist überwältigend – und zeigt, wie tief Rock Im Park in der Region verwurzelt ist. Der Standort im Süden Nürnbergs mit seinem einzigartigen urbanen Flair und seiner idealen Erreichbarkeit macht das Festival der kurzen Wege um den idyllischen Volkspark Dutzendteich mit dem angrenzenden Zeppelinfeld zu einem besonderen Erlebnis in der innerstädtischen Natur.“

Nach Standorten in Wien und München ist Rock Im Park seit 1997 in Nürnberg beheimatet und hat sich in den letzten 30 Jahren unter diesem Namen zu einem der bedeutendsten Festivals Europas entwickelt. Über drei Jahrzehnte hinweg haben hier internationale Ikonen wie Metallica, Pearl Jam, Kiss, Bob Dylan, Evanescence und viele mehr für legendäre Festivalmomente gesorgt.

2025 präsentiert sich Rock Im Park so stark und vielfältig wie nie zuvor: 100 Acts werden vom 6. bis 8. Juni auf vier Bühnen zu erleben sein. Mit dabei sind exklusive EU-Shows von Bring Me The Horizon und Sleep Token, Headliner wie Slipknot und Korn sowie weitere Top-Acts wie The Prodigy, Rise Against, K.I.Z, Weezer oder Tocotronic.

Für das große Jubiläum sind zudem besondere Überraschungen geplant: Der Festivalsonntag beginnt mit drei eigens eingeladenen „Very Special Guests“, die das Jubiläumsprogramm mit besonderen Auftritten bereichern werden – frühes Erscheinen lohnt sich also.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die herausragende Infrastruktur: Vom Nürnberger Hauptbahnhof aus erreichen Fans das grüne Gelände rund um den Dutzendteich in nur 15 Minuten – bequem, nachhaltig und urban zugleich. Damit verbindet Rock Im Park wie kein zweites Festival in Deutschland Musik-Highlight und Städtereise.

Termin:

Rock Im Park: 6.–8. Juni 2025, Nürnberg, Zeppelinfeld