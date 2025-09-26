Rock Im Park 2026: mit Iron Maiden, Volbeat, Linkin Park und mehr

Der Vorverkauf für Rock Im Park 2026 setzt die Erfolgsgeschichte des Festivals eindrucksvoll fort: Über 40.000 Weekend-Tickets sind bereits verkauft – so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Ein starkes Signal für die enorme Vorfreude und Begeisterung der Park-Fans.

Mit dieser Euphorie im Rücken kündigt Rock Im Park weitere hochkarätige Acts an.

Iron Maiden werden 2026 bei Rock Im Park und Rock Am Ring zu erleben sein – es sind die einzigen deutschen Festivals, die die Metal-Ikonen im kommenden Jahr bespielen. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Auftritt auf dem Zeppelinfeld kehren sie damit auf eine der bedeutendsten Festivalbühnen Europas zurück. Mit ihrer weltweit gefeierten Run For Your Lives-Tour verspricht die Band ein episches Live-Erlebnis – ein lang ersehnter Moment für das Nürnberger Publikum.

Volbeat gehören ebenfalls zu den herausragenden Headlinern im kommenden Line-Up. 2026 spielen sie ihre einzigen Deutschland-Shows bei Rock Im Park und Rock Am Ring – ein besonderer Moment für ihre riesige Fanbase. Ihr aktuelles Album stieg direkt auf Platz 1 der deutschen Charts ein, und auch ihre für Dezember 2025 angekündigte Arena-Tour war innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft – ein deutliches Zeichen für das Momentum der Band.

Bereits seit der letzten Ausgabe als Headliner bestätigt, stehen Linkin Park an der Spitze des kommenden Line-ups und markieren damit ein neues Kapitel in der Festivalgeschichte.

Auch Limp Bizkit zählen 2026 zu den größten Namen auf den Bühnen der Zwillingsfestivals. Als eine der prägendsten Nu-Metal-Bands überhaupt bringen sie ihre explosive Live-Show und den unverwechselbaren Mix aus Crossover-Sound und Attitüde zu Rock Im Park. Mit dabei sind auch Papa Roach – eine feste Größe im Alternative-Rock-Kosmos und bekannt für ihre energiegeladenen Performances.

Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen Bad Omens, aktuell eine der spannendsten neuen Bands im modernen Metalcore, die auf einem Top-Slot auf der Mandora Stage zu erleben sein werden. Electric Callboy, die mit ihrer Mischung aus Metalcore und Humor längst Kultstatus genießen, präsentieren exklusiv ihre bislang größte Festivalshow bei Rock Am Ring und Rock Im Park 2026. Auch Sabaton bringen ihre spektakulären Live-Inszenierungen mit, während The Offspring mit einem ganzen Arsenal an Punkrock-Klassikern für Nostalgie und Ausnahmzustand zugleich sorgen.

Internationale Größen, Szenelieblinge und Publikumsmagnete verleihen der ersten Bandwelle zusätzliche Tiefe und Wucht – darunter Babymetal, die den Metal mit J-Pop-Einflüssen neu definieren, Within Temptation mit ihren epischen Klangwelten zwischen Symphonic und Alternative sowie Marteria, einer der prägendsten deutschen Live-Acts der letzten Jahre.

Außerdem bestätigt: A Perfect Circle, Architects, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Landmvrks, Social Distortion, Three Days Grace und Trivium.

„Die Vorfreude der Fans ist spürbar – über 40.000 verkaufte Tickets zu diesem frühen Zeitpunkt gab es noch nie“, sagt Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus und Veranstalter von Rock Im Park und Rock Am Ring. „Wir sind unglaublich dankbar für das Vertrauen und möchten den Fans mit diesem Line-up ein Festival bieten, das in Erinnerung bleiben wird.“

Tickets sind unter www.rock-im-park.com erhältlich. Neben den regulären Weekend-Tickets ist ab sofort auch ein limitiertes Kontingent an Tagestickets zum Preis von 139 Euro verfügbar.

Termine:

Rock Im Park: 5.–7. Juni 2026, Zeppelinfeld, Nürnberg

Line-Up A-Z:

A Perfect Circle, Architects, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Iron Maiden, Landmvrks, Limp Bizkit, Linkin Park, Marteria, Papa Roach, Sabaton, Social Distortion, The Offspring, Three Days Grace, Trivium, Volbeat, Within Temptation