Rock Im Park 2026: über 50 neue Acts – das Line-Up ist somit komplett

In der Halloween-Nacht hat Rock Im Park gemeinsam mit seinem Schwesterfestival Rock Am Ring das vollständige Line-Up für 2026 bekannt gegeben. Mit 54 weiteren Acts setzt die finale Bandwelle noch einmal ein starkes Ausrufezeichen – mit bekannten Namen und vielen Fanlieblingen.

Zur zweiten Welle gehören unter anderem: The Hives, Alter Bridge, Tom Morello, Finch, Breaking Benjamin, Bush, H-Blockx, The Pretty Reckless, Mehnersmoos, Ecca Vandal, Sondaschule, Basement, President, Wargasm, High Vis und viele weitere.

Bereits im September hatte die erste Bandwelle für große Aufmerksamkeit gesorgt: Mit Iron Maiden, Linkin Park,Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Electric Callboy, Bad Omens, Sabaton und The Offspring war die Headliner-Riege früh komplett.

Während Rock Am Ring bereits seit Anfang Oktober restlos ausverkauft ist, zieht Rock Im Park eindrucksvoll nach: Auch hier sind bereits alle 72.000 Weekend-Tickets sowie die Tagestickets für Samstag und Sonntag seit mehreren Wochen vergriffen – ein Rekord in der Geschichte des Festivals. Damit steuert Rock Im Park rapide auf ein vollständiges Sold Out zu. Nur für den Festivalfreitag sind aktuell noch wenige Resttickets erhältlich unter www.rock-im-park.com/tickets.

Für alle, die ihr Weekend-Ticket nicht nutzen können, steht mit dem offiziellen Eventim FanSale eine sichere Plattform für den Weiterverkauf zur Verfügung: www.fansale.de

Fans werden ausdrücklich gebeten, Tickets ausschließlich über den verifizierten Eventim FanSale zu kaufen oder weiterzugeben und inoffizielle Zweitmarkt-Plattformen zu meiden.

Termine:

Rock Im Park: 5.–7. Juni 2026, Zeppelinfeld, Nürnberg

Line-Up A-Z:

A Perfect Circle, Alter Bridge, Ankor, Architects, Babymetal, Bad Nerves, Bad Omens, Badflower, Basement, Bilmuri, Black Veil Brides, Blood Incantation, Bloodywood, Boundaries, Breaking Benjamin, Bury Tomorrow, Bush, Catch Your Breath, Danko Jones, Don Broco, Drain Dying Wish, Ecca Vandal, Ego Kill Talent, Electric Callboy, Finch, Gatecreeper, H-Blockx, High Vis, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Iron Maiden, Kublai Khan TX, Landmvrks, Letlive., Limp Bizkit, Linkin Park, Loathe, Magnolia Park, Malevolence, Marteria, Mastodon, Max Grimm, Mehnersmoos, Mouth Culture, Palaye Royale, Paleface Swiss, Papa Roach, President, Return To Dust, Sabaton, Set It Off, Slay Squad, Social Distortion, Sondaschule, TesseracT, The Butcher Sisters, The Funeral Portrait, The Garden, The Hives, The Offspring, The Plot In You, The Pretty Reckless, The Story So Far, The Subways, Thornhill, Three Days Grace, Tom Morello, Trivium, TX2, Volbeat, Wargasm, We Came As Romans, Within Temptation