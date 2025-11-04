Dragon Throne: veröffentlichen ihr neues Album „Tale Of The Two: Dusk“ am 15.11.2025

Die finnischen Power-Speed-Symphonic-Metaller Dragon Throne haben bekannt gegeben, dass der erste Teil ihres Doppelalbums Tale Of The Two am 15. November erscheint. Tale Of The Two: Dusk – so der Titel des ersten Teils – umfasst sieben Tracks mit einer Spielzeit von 30 Minuten und wird digital erhältlich sein.

Einen Vorgeschmack auf das Album bietet der Song Dream Of A World, der als digitale Single und Lyric-Video erhältlich ist. Erlebet eine epische Geschichte über Verlust, Liebe, Familie und Rache!

Tale Of The Two ist eine Verschmelzung einer zutiefst persönlichen Geschichte mit fantastischen Elementen – ein Kampf gegen den größten Feind: den eigenen Verstand. Anstelle der orientalischen Themen des Vorgängeralbums begeben sich Dragon Throne auf diesem Album in den Osten, ins Land der aufgehenden Sonne. Neben den klassischen Instrumenten der früheren Werke kommen auf dem Album auch viele traditionelle japanische und chinesische Instrumente wie Koto, Erhu und Shakuhachi zum Einsatz. Im Vergleich zum Vorgänger ist Tale Of The Two komplexer und progressiver und scheut keine musikalischen Risiken. Es vereint Einflüsse aus verschiedenen Quellen und mischt unterschiedliche Stile zu einem möglichst einzigartigen Klang. Mit viel Liebe zum Detail wurde dafür gesorgt, dass die Musik so frisch und knackig klingt wie ein getoastetes Wurstbrot.

Dragon Throne enthüllten das Artwork von Tale Of The Two: Dusk – gestaltet von Markku Puumalainen – während die endgültige Trackliste wie folgt lautet:

1. 炎

2. Dream Of A World

3. Tale Of The Two

4. Revelation

5. Absolution

6. Honorbound

7. Dragon Throne

Album aufgenommen im Parantala SoundWorks Studio, Comet Sound Studio. Gemischt und gemastert von Patrik Oksanen im Comet Sound Studio. Bandfotos von Heikki Sulander. Logo von Milja Leskinen.

Dragon Throne sind:

Santtu Korhonen – Gesang, Bass, Orchestrierungen

Antti Liimatainen – Gitarre

Tommi Laitinen – Schlagzeug