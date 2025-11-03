Die Apokalyptischen Reiter: haben ihre Fanbox sowie die 4. EP „Die Wanderer“ veröffentlicht

Vom Song Friede Sei Mir Dir (unplugged Version) gibt es zudem ein Video:

Die Apokalyptischen Reiter – Die Wanderer (Live Unplugged – 30th Anniversary Edition)

Drei Jahrzehnte Leidenschaft und Musik: Mit der EP Die Wanderer präsentieren Die Apokalyptischen Reiter ein besonderes Akustik-Set voller Seele, Wärme und Intimität. Zehn Reiter-Klassiker – neu interpretiert im unplugged Feeling, mit Gänsehautmomenten und purer Nähe. Von eindringlichen Stücken wie Es Wird Schlimmer und Terra Nola bis zu mitreißenden Evergreens wie Dschinghis Khan und Ghostriders In The Sky spannt sich der Bogen über drei Jahrzehnte Bandgeschichte – roh, ehrlich, handgemacht.

Die Wanderer bildet den letzten Teil der großen Freie Republik Reitermania, die seit dem 31. Oktober offiziell erhältlich ist – das finale Puzzleteil einer einzigartigen Jubiläumsedition, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Reiter vereint.

Ein Rückblick, eine Verneigung, ein Atemzug der Ruhe nach einem langen Weg. Eine Einladung, die eigene Reise mit den Reitern noch einmal neu zu beginnen – akustisch, intensiv und zutiefst menschlich.

Tour Update:

Die Mannheimer Cyber-Industrial-Metaller Cypecore sind neu im Billing, nachdem Robse ihre Teilnahme an der Tour aufgrund der einer Erkrankung im familiären Umfeld von Frontmann Robse absagen mussten. Die ausführlichen Statements der Bands sind auf Webseite der Reiter im Blog zu finden: https://reitermania.de/blog/30y-anniversary-tour-supports.html

30Y Anniversary Tour Freie Republik Reitermania

Supports: Cypecore + Victorius

14.11. Berlin | Hole 44

15.11. Hamburg | Gruenspan

20.11. Frankfurt | Batschkapp

21.11. Osnabrück | Rosenhof

22.11. Karlsruhe | Substage

27.11. Wien | SimmCity

28.11. München | Backstage

29.11. Pratteln | Z7

04.12. Bochum | Zeche

05.12. Nürnberg | Hirsch

06.12. Leipzig | Hellraiser

26.12. Apolda | Stadthalle