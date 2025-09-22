Die Apokalyptischen Reiter: haben EP und Live-Video „Rache An Der Wirklichkeit“ veröffentlicht

Die Apokalyptischen Reiter haben ihre neue EP Rache An Der Wirklichkeit veröffentlicht, die vier neue Studioaufnahmen enthält. Zum Titeltrack hat die Band ein Live-Video auf ihrer diesjährigen Show beim Summer Breeze Festival gedreht.

Der Geist wird zum Schwert, die Worte zum Schlag: Rache An Der Wirklichkeit – ein eisernes Manifest für alle, die sich nicht beugen.

Die komplette digitale EP ist bereits über alle gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Sie ist Teil der 30 Jahre Die Apokalyptischen Reiter Anniversary Box Freie Republik Reitermania – die exklusiv im Bandshop am 31.10.2025 erscheinen wird.

Tour Update:

Die Mannheimer Cyber-Industrial-Metaller Cypecore sind neu im Billing, nachdem Robse ihre Teilnahme an der Tour aufgrund der einer Erkrankung im familiären Umfeld von Frontmann Robse absagen mussten. Die ausführlichen Statements der Bands sind auf Webseite der Reiter im Blog zu finden: https://reitermania.de/blog/30y-anniversary-tour-supports.html

30Y Anniversary Tour Freie Republik Reitermania

Supports: Cypecore + Victorius

14.11. Berlin | Hole 44

15.11. Hamburg | Gruenspan

20.11. Frankfurt | Batschkapp

21.11. Osnabrück | Rosenhof

22.11. Karlsruhe | Substage

27.11. Wien | SimmCity

28.11. München | Backstage

29.11. Pratteln | Z7

04.12. Bochum | Zeche

05.12. Nürnberg | Hirsch

06.12. Leipzig | Hellraiser

26.12. Apolda | Stadthalle