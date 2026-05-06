Rock Im Park: Historischer Erfolg – beide Festivals so früh wie nie zuvor ausverkauft

Die Euphorie kennt keine Grenzen: Rock Im Park 2026 ist noch im April komplett ausverkauft – und das so früh wie noch nie zuvor in der Geschichte des Festivals. Bereits im Oktober waren sämtliche Weekend-Tickets sowie die Tagestickets für Samstag und Sonntag vergriffen, nun sind auch die letzten Tagestickets für den Freitag ausverkauft. Mit rund 80.000 Besucher:innen pro Tag bei Rock Im Park und 90.000 Besucher:innen bei dem ebenfalls in Rekordzeit ausverkauften Rock Am Ring unterstreichen die Zwillingsfestivals einmal mehr ihre Ausnahmestellung.

Nach dem restlos ausverkauften Jubiläumsjahr 2025 setzt Rock Im Park seine Erfolgsgeschichte mit einem hochkarätigen Line-Up fort. Seit der ersten Bandwelle im September letzten Jahres ist klar: Das Programm trifft voll und ganz den Nerv der Fans.

An der Spitze stehen Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton und The Offspring. Ergänzt wird das Line-Up durch Acts wie A Perfect Circle, Architects, Babymetal, H-Blockx, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Landmvrks, Marteria, Social Distortion, Finch, Three Days Grace, Trivium und Within Temptation.

Badflower und The Garden müssen ihre geplanten Europa-Tourneen absagen, wovon auch ihre Auftritte bei Rock Im Park und Rock Am Ring betroffen sind. Neu im Line-Up ist dafür Anna Grey, die das Programm zusätzlich bereichert.

Rock Im Park bleibt dabei seiner besonderen DNA treu: Als Kernfestival in unmittelbarer Nähe zum Nürnberger Stadtkern verbindet es urbanes Flair mit einzigartigem Festivalerlebnis. Gleichzeitig markiert die Rückkehr an den Dutzendteich und das Zeppelinfeld eine emotionale Verbindung von Tradition und Weiterentwicklung.

„Dass Rock Im Park frühzeitig ausverkauft ist, zeigt die enorme Verbundenheit der Fans mit dem Festival“, sagt Matt Schwarz, Veranstalter von Rock Im Park und Rock Am Ring. „2026 werden wir das Erlebnis weiter ausbauen – unter anderem durch die Erweiterung des Infields um ca. ein Viertel der Fläche an der Utopia Stage: für noch mehr Raum und gemeinsame Live-Momente.“

Festivalgänger:innen haben weiterhin die Möglichkeit, ihr Erlebnis auf das nächste Level zu heben und sich über die offizielle Website passende Ticket- und Camping-Upgrades zu sichern. Dazu zählen unter anderem das beliebte Atmos Camping sowie ein Fast Lane Pass, der Schnellzugang zur Zone A & B der Utopia und Mandora Stage garantiert. Zudem sind noch vereinzelte weitere Upgrades verfügbar.