Steak: veröffentlichen Musikvideo zur mitreißenden neuen Single „Cometh“

Die Londoner Heavy-Fuzz-Rock-Band Steak hat ihre sludge-getränkte neue Single Cometh veröffentlicht, den ersten Track aus ihrem kommenden Studioalbum, das im Herbst 2026 über Stickman Records erscheinen soll.

Cometh präsentiert sich als dichte, doomlastige Absichtserklärung; eine langsam auflodernde, erdrückende Fuzz-Wand, die tief in die für die Band charakteristische Mischung aus groovigem Desert Rock und monolithischer Riff-Verehrung eintaucht. Der Track wird von einem eindrucksvollen, düsteren Animationsvideo begleitet, das die bedrohliche und mitreißende Atmosphäre des Songs visuell verstärkt. Als erster Vorgeschmack auf das kommende Album gibt Cometh den Ton für das an, was Steaks bisher heaviest und umfangreichstes Werk zu werden verspricht.

Steak werden ihre energiegeladene Live-Präsenz in diesem Jahr auf Bühnen in ganz Europa präsentieren, darunter Auftritte beim Desertfest Berlin und Desertfest London. Im Anschluss an diese Festivalauftritte wird die Band All Them Witches als Special Guests auf ausgewählten Tourdaten begleiten und damit ihren Ruf als ein Act festigen, den man in der Heavy-Underground-Szene unbedingt gesehen haben muss.

Steak – Live-Termine 2026:

May 14 (DE) Desertfest Berlin

May 17 (UK) Desertfest London

Jun 17 (UK) Edinburgh, La Belle Angele w/All Them Witches

Jun 18 (UK) Nottingham, The Palais w/All Them Witches

Jun 19 (UK) Birmingham, O2 Institute w/All Them Witches

Jun 20 (UK) Bristol, O2 Academy w/All Them Witches

Jun 21 (UK) Brighton, Chalk w/All Them Witches

Jun 23 (DE) Hamburg, Markthalle w/All Them Witches

Steak haben sich als feste Größe in der globalen Desert-Rock- und Stoner-Szene etabliert. Bekannt für ihre unerbittlichen Riffs, hypnotischen Grooves und energiegeladenen Live-Auftritte, hat sich die Band eine treue Fangemeinde in ganz Europa und darüber hinaus erspielt.

Steak verbinden Elemente des klassischen Heavy Rock mit moderner, fuzziger Intensität und entwickelt ihren Sound stetig weiter in düsterere und härtere Gefilde, ohne dabei die Wurzeln der Desert-Rock-Bewegung zu verleugnen. Die Band, die sich selbst als „richtig geile Band“ bezeichnet, spiegelt mit ihrem Ethos die rohe, schnörkellose Energie wider, die sowohl ihre Aufnahmen als auch ihre explosiven Live-Shows prägt.

Steak online:

https://www.instagram.com/steakband