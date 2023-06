Freak Valley Festival 2023 vom 08.06. bis 10.06.2023 im Netphen–Deuz – Tag 1

Festivalname: Freak Valley Festival

Bands: Clutch, Melvins, Orange Goblin, Earthless, King Buffalo, The Great Machine, Slift, Hällas, The Obsessed, Urlaub In Polen, Pontiak, Seedy Jesus, El Perro, Hypnos69, Steak, Kamchatka, Earth Ship, Astroqueen, Tuskar, Tabernacel, Komodor, Besvärjelsen, Gaupa, Ritual King, Orsak:Oslo, Reverend Beat-Man, The Mad Hatter

Ort: AWO Gelände, Weiherdamm 3, 57250 Netphen

Datum: 08.06. – 10.06.2023

Kosten: 129,00 Euro zzgl. VVK Gebühr

Genre: Groove Rock, Psychedelic Blues Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Stoner Rock, Doom

Besucher: 3000 (ausverkauft)

Veranstalter: Rock Freaks / Freak Festival https://www.facebook.com/freakvalley

Link: http://www.freakvalley.de

Die zehnte Ausgabe Freak Valley Festival / 10th Anniversary steht in diesem Jahr an. Das Freak Valley Festival in Netphen-Deutz bietet seit jeher no Fillers – only Killers und ist das Mekka der Stoner schlechthin. Es ist für die Stoner Bands aller Couleur neben dem DesertFest Berlin, London, Antwerpen ein Muss. Was bekommen die Bands immer für glänzende Augen, wenn ich mit ihnen auf das Freak Valley in Siegen zu sprechen komme. Das Freak Valley ist der Traum jeder Stoner Band. Wie jedes Jahr heißt es auch in diesem Jahr wieder früh Sold Out!

Zunächst einmal lieben Dank an „Mister Freak Valley“ Volker Fröhner und die Organisatoren für die Einladung, der ich natürlich gerne nachkomme. In diesem Jahr etwas stressig, weil ich für den 09.06. noch kurzzeitig ein MRT habe und am ersten Tag wieder nach Hause fahren werde.

Rechtzeitig angekommen und schnell einen Parkplatz gefunden, gehe ich zum Festivalgelände, wo wir Fans schon freundlich in großen Lettern empfangen werden: Welcome To Freak Valley! Das Herz schlägt höher, die ersten Umarmungen und Begrüßungen mit schon lange lieb gewonnenen, wunderbaren Menschen, die das Freak Valley die nächsten Tage bevölkern, und mit denen über die Tage das eine oder andere Bier getrunken und auch viel gequatscht wird.

Pünktlich vor Beginn des Openers Tuskar bin ich vor der Bühne. Volker Fröhner ist in seinem Metier und begrüßt das stonersüchtige Publikum mit „Liebe Freunde …“

Das Duo Tuskar heizt hier zum Beginn des Festivaltages um 16:00 Uhr schon einmal so richtig ein. Fetter und heftiger Sludge/Doom, den die Briten hier im schon gut gefüllten Innenraum den süchtigen Jüngern um die Ohren haut. Volker fragt mich: “Kennst du die, die machen ja schon mal ordentlich Krach!“ Nein, die kannte ich bisher tatsächlich noch nicht, heute diese Lücke allerdings geschlossen. Dieser Einstieg gefällt mir sehr.

Es folgen die Schweden Astroqueen. Die aus Götland stammenden Astroqueen um Frontmann und den Ex-Crippled Black Phoenix Musiker Daniel Änghede können mit einem doomigen Stoner Metal hier ebenfalls überzeugen. Bassistin Ellinor Andersson, die seit dem dritten Split 2022 dabei ist, kann mit ihrem Bassspiel Akzente setzen.

Mittlerweile habe ich eine Menge Bekannte und Freunde getroffen, die sich hier tummeln, darunter auch Caspar und Reiner Orfgen, die im August das ebenfalls sensationelle Hoflärm Festival in Marienthal ausrichten werden. Beide sind natürlich auch Rock Freaks.

Auf Schweden folgen Schweden. In diesem Fall sind es Besvärjelsen. Die Band aus dem Dunstkreis von Dozer und Greenleaf beschwört die Fans mit ihrem Stoner Doom, der auch einen Touch Soul enthält. Lea Amling Alazam tänzelt zu den doomigen Rhythmen. Apropos beschwört: Besvärjelsen heißt übersetzt Beschwörung.

Mit Komodor verlassen wir nun die Nordlande und auch den Doom. Die Jungs aus Frankreich waren mir eben schon auffällig im Retrolook gekleidet am Merchstand begegnet, wo sie bereits eine Menge Spaß hatten. Ihren Stil zu beschreiben fällt mir ein wenig schwer. Vielleicht trifft es am besten Retro Glam Rock!? Parallelen gibt es eher zu The Stooges oder den frühen Rolling Stones. Um Bands wie Black Sabbath haben die Jungs eher einen Bogen gemacht! 😉

Es folgt mit El Perro ein Projekt um Gitarrist und Sänger Parker Griggs (Radio Moscow). Unter den genialen Musikern der Truppe befindet sich auch Gitarrist Dorian Sorriaux. Der dürfte vielen noch von seiner Zeit bei den Blues Pills bekannt sein. Die Kombination aus Psychedelic und Funk Rock mit Latin Rock und Soul funktioniert hervorragend und das Quintett mit zusätzlichem Percussionisten setzt hier ein Ausrufezeichen. Meinem Nachbarn am Bierstand sage ich: Garage Rock mit Santana Mucke. Auf jeden Fall Musik, die man nicht so oft von anderen Bands hört. Die Fans tanzen ausgelassen zu den Rhythmen.

Viele der Fans machen hier auf dem Freak Valley Festival Urlaub. Die nun auftretende Band macht Urlaub In Polen. Ach nein, die heißen ja Urlaub In Polen! Ziemlich schräg, was das Kölner Noise Pop Duo auf der Bühne veranstaltet. Das spaltet heute doch die Freak Valley Gemeinde hier etwas. Ob es cool ist, wenn der Schlagzeuger aufsteht, sich eine Zigarette anzündet und dann weiterspielt … muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall scheinen einige Leute genervt, andere begeistert. Ist halt alles Geschmacksache.

Ich erhalte noch einen Anruf und muss dann auch gleich nach Hause. Dadurch bekomme ich den heutigen letzten Act Clutch nicht mehr mit. Die Strange Cousins From The West und Klassenkameraden Neil Fallon (Gesang), Tim Sult (Gitarre), Dan Maines (Bass) und Jean-Paul Gaster (Schlagzeug) von der Seneca Valley High School verpasse ich daher. Das bedauere ich zwar, ist aber nicht weiter schlimm, da ich sie schon mehrere Male live gesehen habe.

So geht für mich der erste tolle Tag des Freak Valley Festivals frühzeitig zu Ende und ich freue mich auf die noch verbleibenden zwei weiteren Tage.