Aeons Of Ashes – Determination (EP)

Artist: Aeons Of Ashes

Herkunft: St. Pölten, Österreich

Album: Determination (EP)

Spiellänge: 11:27 Minuten

Genre: Post Modern Melodic Death Metal

Release: 01.07.2023

Label: Eigenproduktion

Links: facebook.com/AeonsOfAshes

https://wasteland2570.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Backing Gesang – Georg Knoll (st0nes)

Bass – Markus „Mexx“ Chmelar (d0ck3er)

Gitarre – Christopher Feiertag (f4v5t)

Gesang – Tim Sklenitzka (The Grand Maester)

Gesang – July Fellner (4LE4)

Drums – Clemens Nolz (spr0ut)

Tracklist:

f4v5t Ring Of St0nes Time Is A Lie

Der kreative Flow der Jungs von Aeons Of Ashes ist kaum zu stoppen und so erscheint die dritte EP der Wasteland-Chronicles noch nicht mal ein Jahr nach der Anticipation. Das ist aber noch nicht alles, denn wie bei der letzten EP hat sich das Line-Up der Österreicher geändert und nun gibt es mit July Fellner (4LE4) eine Growlerin in der Band, die Tim bei den Songs „unterstützt“. Um mal gleich was vorwegzunehmen: Die beiden Stimmen ergänzen sich in jeglicher Hinsicht und Julys Gesang ist eine unglaubliche Bereicherung für die Songs. Und hier von „Unterstützung“ zu reden, ist etwas untertrieben, da ihre Stimme auch alleine extrem gut funktioniert.

Wie schon zwischen den ersten beiden EPs Initiation und Anticipation gibt es wieder ein paar „kleinere“ musikalische Änderungen, die einen großen Einfluss haben. Besonders fällt hier das Schlagzeugspiel von Clemens auf. Hier werden ein paar Experimente gewagt, wie zum Beispiel der Einwurf von einem Blastbeat im letzten Drittel von Ring Of St0nes oder auch das extreme Anziehen der Geschwindigkeit der Bassdrum in einzelnen Passagen. Ebenfalls ein kleiner Einwurf mit großer Wirkung ist das Staccato Spiel der Bassdrum beim Song Time Is A Lie. Diese sind wirklich nur vereinzelt, dienen aber als eine gute Überleitung zwischen den Parts. Sowieso ist das ein Song, der sehr vom Schlagzeugspiel profitiert und hier speziell ein Ohr drauf geworfen werden sollte.

Ansonsten haben Aeons Of Ashes ihren Stil gefunden: Der Sound ist wie bei der vorangegangener EP Anticipation wieder auf den Punkt und modern gehalten. Die Strophen sind vom Sound her kompakt, und in den Refrains wird dann schön weit aufgemacht. Hierfür ist der Song f4v5t ein Paradebeispiel. Tatsächlich ist dieser Song auch einer der poppigeren, der direkt ins Ohr geht und mit den typischen Strophen/Refrain Strukturen um die Ecke kommt.

Aber Aeons Of Ashes können auch mit Ring Of St0nes ein Wechselbad der Gefühle erzeugen und etwas derber sein. Vor allem durch den ruhigeren C-Part in der Mitte, wirken die Riffs drumherum heftiger und lassen ein stückweit an Melodic Death Metal Bands wie In Flames erinnern. Jedoch ohne Clean Gesang in den Refrains, was mal eine schöne Abwechslung in der Death Metal Szene darstellt.

Beim CD-Cover sind sich Aeons Of Ashes treu geblieben und halten sich, wie bei den vorherigen EPs im dunkelblauen Farbspektrum auf, mit einer Endzeit/dystopischen Landschaft.

Vergleicht man die Determination mit der vorangegangenen EP, ist die Determination zwar von den Songstrukturen etwas poppiger, die Riffs hingegen etwas derber geworden. Das ist wiederum eine gelungene Abwechslung. Vor allem in Bezug auf Kontext Langrille.

Apropos Album: Zum Abschluss noch ein paar Infos für Fans aus Österreich. Auch wenn die Trilogie nun vollständig ist, gibt es am 23.09.2023 in St. Pölten auf dem STP Metalweekend im Freiraum die Veröffentlichung des Albums The wasteland Chronicles mit drei neuen Songs. In Summe werden dann zwölf Songs auf die Menschheit losgelassen und ich selber bin auf den Kontext des Albums gespannt und wie die drei EPs gemeinsam klingen werden.