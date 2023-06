Airstrike: präsentieren mit „Beyond The Way“ eine neue Rockballade

Mit One In A Million legten die vier Hardrocker von Airstrike einen ziemlich starken Titel vom neuen Album Red Born Reborn vor. Konnte der Song noch mit coolen Rockvibes überzeugen, so schlägt das Quartett nun etwas ruhigere Töne an. Mit der emotionalen Rockballade Beyond The Way beweisen Airstrike, dass sie nicht nur Partysound liefern, sondern sich musikalisch und lyrisch in sehr ernste Gewässer begeben können. Beyond The Way ist definitiv ein Hit, der sogar den Gänsehautfaktor von November Rain noch zu toppen vermag.

Die Band beschreibt den Song wie folgt: „Mit unserer zweiten Single betreten wir Balladen-Gebiet. Beyond The Way wurde bereits vor einiger Zeit von Julio geschrieben. Als er sie uns am Klavier vorspielte, haben wir uns sofort ans Arrangement gemacht.

Die Idee für den Track kam ihm während der Zeit, als er nach Deutschland kam. Zu dieser Zeit tobte der Krieg in Syrien und nachdem Julio einige Gigs in Flüchtlingslagern gespielt hatte, basierend auf dem Leid, das er dort mitbekam, stellt er hier lyrisch einige Fragen, die sehr viele Menschen auch gerade in der aktuellen Zeit beschäftigen.

“Why are people dying? […] Why are people lying? […] Why are we just living?”, immer mit der Aufforderung, über das Offensichtliche hinauszuschauen.

Da der Song aber nicht nur Schwermut transportieren soll, sondern auch Hoffnung, nimmt er ab einem gewissen Punkt eine Wendung. Um dies zu verstehen, schaut euch unbedingt auch das Musikvideo dazu auf unserem YouTube Kanal an.

And don’t forget to walk Beyond The Way.“