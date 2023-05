Airstrike: präsentieren ersten Song vom neuen Album

Am 1. September erscheint Red Born Reborn, das Debütalbum der hessischen Hoffnung in Sachen Rockmusik. Die Band bietet feinsten und modernen Classic-Rock, der nichts auslässt. Es geht um Love, Peace und natürlich Rock ’n‘ Roll, da darf natürlich auch eine gehörige Portion „Badasserie“ nicht fehlen. Nun präsentiert die Band die erste Single One In A Million.

Die Band kommentiert den Song: „Musikalisch hauen wir mit unserer ersten Single One In A Million direkt ab Beginn des Songs schon mal so richtig schön auf die Sahne. Quasi ohne Rücksicht auf Verluste, schiebt der Track von Sekunde 1 an. Beim Riffing bedienen wir uns hier ganz klar ihren Vorbildern aus den 70s, ohne in irgendeiner Art und Weise zu kopieren.

Mit den Worten “Bullet proof I ain’t afraid of nothing” macht Julio dann auch direkt klar, worum es geht; um die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Was damit für einen jeden gemeint ist, bleibt ganz der Interpretation des Hörers überlassen.

“You are one in a million, till the day you die”

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: