Airstrike: präsentieren neue Single „Rollercoaster“

Mit riesigen Schritten rückt der Veröffentlichungstermin von S*x Sells näher, dem neuen Album von Airstrike. Am 20.09.2024 ist es so weit. Doch zunächst stellen uns die sympathischen Hessen ihr neues Video Rollercoaster vor.

Die Band beschreibt den Song: „Rollercoaster ist der nächste, doch recht groovige Track. Hier knallen eher 70s Vibes durch. Er entstand auf eher unerwartete und intensive Weise. Julio war wütend über irgendetwas und tippte bereits Songtexte in sein Handy, während Michi beiläufig ein Riff auf der Gitarre spielte. Julio, noch immer wütend, schlug vor, das Riff mit einer weiteren, unkonventionellen Folge zu erweitern. Michi hat nach ein paar Versuchen genau das getroffen, was Julio im Kopf hatte. Und dann passierte es. Die ganze Band fand sofort den richtigen Vibe, als hätte der Song schon immer existiert und nur darauf gewartet, von uns gespielt zu werden. Julio, der seine Wut kanalisierte, fing an zu singen und entwickelte den Refrain Rollercoaster, der perfekt die verrückten Höhen und Tiefen von Beziehungen einfängt. Innerhalb von 5-10 Minuten war der Kern des Songs geboren. Natürlich kamen später noch ein paar Feinheiten dazu, aber die Magie dieses Moments macht den Track zu dem, was er heute ist.“

S*x Sells Tracklist:

1. Promised Land

2. Sugar

3. Rollercoaster

4. Soul Right

5. Love Bleeds

6. What Have We Become

7. Amiga Mia

8. Ghost Town

9. 27 Club

10. Get My Love

11. Motor Ride

New Wave Of Classic Rock mit einer unbändigen Spielfreude und mit einer mächtigen Portion Herzblut – das sind Airstrike. Demnächst ist die Band um Sänger Julio Noriega übrigens Live zu erleben, denn Airstrike machen sich auf, um Kissin‘ Dynamite auf deren Back With A Bang-Europatour zu begleiten: