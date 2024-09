Sankt Velten: veröffentlichen ihren neuen Song „What If“

Nach ihrem vielversprechenden Debütalbum The Discreet Charm Of Evil und einer Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie sowie diversen Besetzungswechseln melden sich Sankt Velten mit neuer Besetzung und dem Song What If zurück. Sankt Velten bleiben ihrem Stil treu, der sich am ehesten als Mischung aus Speed- und Power Metal beschreiben lässt, ergänzt durch Einflüsse aus der „New Wave of British Heavy Metal“ (NWOBHM). Der Song What If besticht durch seinen treibenden Groove und eingängigen Refrains. Der Text beschäftigt sich mit der Dystopie, in der die Welt ein wunderbarer Ort sein könnte, der Mensch als Krone der Schöpfung jedoch oft nur Krieg, Zerstörung, Umweltverschmutzung und Ausbeutung hervorbringt. Als Inspiration für den Text dient ein Zitat von Aldous Huxley: „Vielleicht ist diese Welt die Hölle eines anderen Planeten.“

Wie das Debütalbum erscheint auch „What If“ auf dem Label Scare-Records und ist ab dem 16.08.2024 weltweit als Download und Stream erhältlich. Zeitgleich zur Veröffentlichung wird auch ein Musikvideo auf YouTube veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung von What If setzen Sankt Velten ihre musikalische Reise fort und bieten allen Fans einen energiegeladenen und tiefgründigen Track.