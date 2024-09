Another Day Dawns: veröffentlichen Deluxe Edition von „Finding Peace Through All The Noise“

Die Band Another Day Dawns aus Pennsylvania hat am 23. August eine neue Deluxe Edition ihres 2023er Albums Finding Peace Through All The Noise veröffentlicht. Um die Veröffentlichung zu feiern, hat die Band ein Video zum Song Luminous Bloom veröffentlicht, das ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Century Media Records zu sehen ist!

Seht euch das Musikvideo zu Luminous Bloom hier an:

Bestellt die Deluxe Edition hier:

https://anotherdaydawns.lnk.to/FindingPeaceThroughAllTheNoiseNe

Another Day Dawns ist eine energiegeladene Rockband, die 2010 von Schlagzeuger Nick McGeehan und Gitarrist Tyler Ritter aus Lehighton, Pennsylvania, gegründet wurde. Nachdem die Band zunächst mit Coverversionen von Rock-Klassikern begonnen hatte, entwickelte sie sich mit der Hinzunahme von Frontmann Dakota Sean zu einem echten Act. Die Band erregte schnell Aufsehen im gesamten Nordosten und in der mittelatlantischen Region. Another Day Dawns hatten bereits Auftritte im Vorprogramm von Issues, Avatar, Breaking Benjamin, Atreyu, Badflower, Starset und BuckCherry.

Die Trackliste zu Finding Peace Through All The Noise (Deluxe Edition) findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Hört euch jetzt die Deluxe Edition von Finding Peace Through All The Noise an!