Feuertal Festival: am 30.08.2025 steigt die 20. Ausgabe des Feuertal Festivals 

Wuppertal – Das Feuertal Festival feiert nächstes Jahr sein sage und schreibe 20-jähriges Bestehen. Am 30. August 2025 verwandelt sich die malerisch gelegene Location an der Hardt bereits seit nunmehr zwei Jahrzehnten in eine stimmungsvolle, fast magisch-mystische Welt, die Fans mittelalterlicher Musik und Kultur wieder in ihren Bann zieht.

Das Line Up dafür steht bereits fest:

Versengold headlinen das Festival mit ihrer einzigartigen Mischung aus Folk und Mittelalter-Rock. Die Bremer Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und tiefgründigen Texte, die neben Geschichten von Seefahrern und Trinkgelagen auch immer wieder sozialkritische Untertöne besitzen („Alte Männer“). Die Band blickt bereits auf mehrere Platz 1-Charterfolge zurück.

Fiddler’s Green, die Meister des Speedfolk, sorgen bei ihren Liveauftritten für eine ausgelassene Stimmung dank ihrer mitreißenden Melodien und tanzbaren Rhythmen. Ihre Kombination aus irischen Klängen und rockigen Elementen ist ihr Markenzeichen.

Koenix werden eine Prise Schweizer Charme ins Programm bringen, Die Band begeistert mit mittelalterlichen Klängen, die durch Dudelsäcke und Flöten geprägt sind, und lädt das Publikum zum Mitsingen und Tanzen ein.

Coppelius prägen einen ganz einzigartigen Stil – ihre Mischung aus barocken Klängen und Punkrock – Kammercore – wie sie ihre Musik selber nennen – sucht ihresgleichen. Mit Cellos, Kontrabass und Klarinette entführen sie die Zuhörer in eine faszinierende Klangwelt aus Barock und Punk, wo nichts unmöglich scheint.

Schelmish werden die Menge mit ihrer humorvollen und energetischen Show begeistern. Die Band ist bekannt für ihre abwechslungsreiche Mischung aus mittelalterlicher Musik und moderner Rockeinflüssen.

Kupfergold vervollständigen das Line-Up. Mit ihren authentischen mittelalterlichen Klängen und traditionellen Instrumenten schaffen sie eine Atmosphäre, die das Publikum direkt in vergangene Zeiten versetzt.

Moderiert wird die Veranstaltung einmal mehr von Subway To Sally-Frontmann Eric Fish werden. Mit seiner charismatischen Art ist er in Wuppertal bereits bestens bekannt und wird von Musiker-Kollegen wie Fans gleichermaßen für seine Bodenständigkeit geschätzt.

Mehr als nur Musik:

Das Feuertal Festival ist jedoch viel mehr als nur sein spielstarkes, bühnenfreudiges Line-Up. Es ist eine Reise in eine andere Zeit. Ein traditioneller Mittelaltermarkt lädt zum Stöbern und Entdecken ein.

Handwerk, Kunst und eine prunkvolle Schlemmermeile bieten den Besuchern eine Vielzahl an Genüssen und Erlebnissen, die das Fest zu einem besonderen Ereignis machen.

Der Kartenvorverkauf hat am 24. August 2024 gestartet. Weitere Informationen findet ihr unter www.feuertal-festival.de.