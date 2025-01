Svbway To Sally: haben „Eisheilige Nacht 2025: Räuber & Narren“ angekündigt

Am 20. Dezember 2025 wird die Eisheilige Nacht zum 20. Mal in der Gießener Hessenhalle stattfinden. Seit zwei Jahrzehnten ist das Event mit Svbway To Sally ein fester Bestandteil im Kulturprogramm und das Konzert-Highlight am Jahresende in Gießen. Auch in diesem Jahr garantiert das spektakuläre Line-Up wieder zu einem großartigen Fest für Fans der Mittelalter- und Rockszene zu werden.

Zum Jubiläums-Konzert haben Svbway To Sally ein hochkarätiges Line-Up für das Indoorfestival zusammengestellt. Erstmals werden Schandmaul als Co-Headliner mit dabei sein. Die Mittelalter-Folk-Rock-Band begeistert seit über einem Vierteljahrhundert das Publikum. Nach einer schwierigen Phase in der Bandgeschichte, in der sich Sänger Thomas Lindner nach seiner Krebsdiagnose zurückziehen musste, kehrte die Band 2024 mit ihm und noch größerer Leidenschaft und Energie zurück auf die Bühne.

Die Kölner Band Haggefugg sorgt mit charakteristischen Dudelsack-Einlagen, Gute-Laune-Hits und ihrer animierenden Spielform des Mittelalter-Rock für ausgelassene Feierstimmung bei Konzerten. Kupfergold ist die Newcomer-Sensation der Mittelalterszene und wird ebenfalls zum ersten Mal bei der Eisheiligen Nacht dabei sein. Mit eingängigen Melodien, Humor und Spielfreude eroberten sie sich in Kürze eine Fangemeinde.

Svbway To Sally präsentieren an diesem Konzertabend eine kraftvolle Mischung aus Klassikern und Songs ihres gefeierten Albums Post Mortem und werden wieder einmal demonstrieren, weshalb sie als die Instanz im Genre Folk-Metal gelten.

Die Termine im Überblick:

12.12.25 Pratteln, Z7

13.12.25 Stuttgart, Im Wizemann

19.12.25 Oberhausen, Turbinenhalle

20.12.25 Giessen, Hessenhalle

21.12.25 Dresden, Alter Schlachthof

26.12.25 Braunschweig, MEC

27.12.25 Würzburg, Posthalle

28.12.25 Bielefeld, Lokschuppen

29.12.25 Bremen, Pier 2

30.12.25 Potsdam, Waschhaus Arena

Der exklusive Eventim-PreSale startet am Freitag, 31.01.2025, um 12.00 Uhr.

Tickets unter www.reservix.de

Ab Donnerstag, 06.02.2025, um 12.00 Uhr, gibt es Tickets an allen bekannten VVK-Stellen sowie über www.konzertbuero-bahl.de und www.eventim.de

Ticket-Hotline: 069 – 902 83986* *(0,20 € aus dem dt. Festnetz / 0,60 € aus dem Mobilfunknetz)