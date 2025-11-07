Subway To Sally + Schandmaul: haben mit „Räuber Und Narren“ die offizielle Hymne für die „Eisheilige Nacht 2025“ veröffentlicht

Im Dezember laden Subway To Sally wieder zu den alljährlichen Konzerten der Eisheiligen Nacht. Gemeinsam mit den diesjährigen Tourpartnern Schandmaul veröffentlichen sie dazu die Single Räuber Und Narren. Diese ist mehr als nur ein Song: Als Zusammenarbeit zwei der prägendsten Bands im deutschen Mittelalter-Rock ist Räuber Und Narren eine packende Hymne, die sowohl die beiden Parteien – hierbei verstehen sich Subway To Sally als Räuber und Schandmaul als Narren – als auch die gemeinsame Geschichte feiert. Im Dialog ergründen die Geschichtenerzähler selbstironisch die Relevanz von Zusammenhalt und die Kraft, anders zu sein – ungezähmt und kraftvoll wie eh und je.

Räuber Und Narren ist nicht nur ab sofort als digitaler Track, sondern auch als streng limitierte 12″-Single Marbled Gold Black erhältlich, die am 15.12.2025 erscheint. Der Vorverkauf startet jetzt, also sichere dir deine Version solange der Vorrat reicht!

Subway To Sally über Räuber Und Narren:

„Schandmaul und Subway To Sally sind seit Jahrzehnten Weggefährten und eng befreundet. Wir sind überglücklich, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat, eine gemeinsame Tour auf die Beine zu stellen! Ehrensache, dass wir hier auch einen gemeinsamen Song schreiben wollten. Wir denken, Räuber Und Narren ist eine Hymne, die nicht nur die Bands, sondern auch deren Fans miteinander vereint.“

Schandmaul ergänzen:

„Wie oft hören wir sie vor unseren Konzerten: die berühmten Sprechchöre ‚Blut, Blut, Räuber saufen Blut‘. Da gibt es wohl viel gemeinsame DNA zwischen Subway To Sally– und Schandmaul-Fans – und nicht nur die Fans, auch die Musiker der beiden Bands verbindet viel. Was läge da näher als eine gemeinsame Tour? Endlich können wir dieses Herzensprojekt in diesem Jahr in die Tat umsetzen und haben die Eisheilige Nacht zudem als Anlass genommen, auch musikalisch enger zusammenzurücken, und einen gemeinsamen Song zu verwirklichen: Räuber Und Narren – ein Geschenk an unsere Fans und an uns selbst, eine Ode an die DNA der Spielleute!“

Achtung: Die Eisheilige Nacht in Gießen bekommt ein neues Zuhause – in der Bruderus Arena Wetzlar!

Ursprünglich war das Konzert in der Hessenhalle Gießen geplant. Doch dort soll wenige Wochen vorher eine große politische Veranstaltung stattfinden. Wir wissen, dass dies für die Stadt Gießen und die ganze Region eine große Belastung und Herausforderung darstellt.

Daher haben wir gemeinsam mit dem lokalen Veranstalter entschieden dieses Jahr in eine andere Location auszuweichen. In Wetzlar erwartet euch eine moderne Arena, ein starkes Team und der perfekte Rahmen für ein Konzert, das für Gemeinschaft, Energie und positive Haltung steht.

Wir freuen uns auf euch – am 20. Dezember 2025 in der Buderus Arena Wetzlar – für eine Eisheilige Nacht voller Musik, Leidenschaft und klarer Haltung! Und eine fette Party zur größten Eisheiligen Nacht, die Hessen jemals gesehen hat!

Svbway To Sally – Schandmaul – Kupfergold – Haggefugg

12.12.25 Pratteln

13.12.25 Stuttgart

19.12.25 Oberhausen

20.12.25 Wetzlar

21.12.25 Dresden

26.12.25 Braunschweig

27.12.25 Würzburg

28.12.25 Bielefeld

29.12.25 Bremen

30.12.25 Potsdam