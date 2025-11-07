Hermano: 2026 live in Köln & München

Nach fast einem Jahrzehnt Pause kehrt die Kult-Stoner-Rock-Band Hermano 2026 für zwei exklusive Deutschlandshows zurück auf die Bühne.

Am 9. Mai in Köln (Luxor) und am 12. Mai in München (Backstage Halle) präsentiert die Band um John Garcia (Kyuss) ihren kraftvollen Mix aus Stoner Rock, Heavy Blues und neuen Tracks aus ihrer aktuellen Schaffensphase. Mit dem Release von When The Moon Was High, inklusive neuen Studioaufnahmen und seltenem Livematerial, haben Hermano 2024 ein starkes Lebenszeichen gesetzt – jetzt folgt die Rückkehr auf die Bühne.

Ihr Sound? Roh, druckvoll und ikonisch. Ihre Shows? Intensiv, tight und energiegeladen – ein Pflichttermin für Fans des wüstengetränkten Rock.