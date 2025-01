Time For Metal – Event Rückblick Dezember 2024

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Anvil auf One And Only Europe-Tour am 01.12.2024 im Logo, Hamburg

Cradle Of Filth + Support am 03.12.2024 im Substage in Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

Kanonenfieber und Panzerfaust am 06.12.2024 im Aladin in Bremen (den Artikel findet ihr HIER!)

Nichts auf Tour 2024 am 06.12.2024 in Flensburg (den Artikel findet ihr HIER!)

10. De Mortem Et Diabolum am 06.12. und 07.12.2024 im ORWOHaus Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Alcest am 07.12.2024 im Den Atelier (Luxemburg) (den Artikel findet ihr HIER!)

Hell Boulevard – A Decade In Hell, 10Th Anniversary 2024, am 07.12.2024 im Bahnhof Pauli in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

D-A-D auf Celebrating 40 Years-Tour am 07.12.2024 im Hamburger Docks (den Artikel findet ihr HIER!)

Solstafir am 09.12.2024 im Metropol Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Evergrey auf Emptiness Over Europe Tour 2024 am 11.12.2024 im 7er Club Mannheim (den Artikel findet ihr HIER!)

33. Bagaluten-Wiehnacht mit Torfrock am 12.12.2024 in der Pumpe Kiel (den Artikel findet ihr HIER!)

Pretty Maids am 13.12.2024 im Eksercerhuset, Fredericia, Dänemark (den Artikel findet ihr HIER!)

Fiddler’s Green und The Manky Melters am 13.12.2024 im Substage in Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

Kreator & Anthrax auf Co-Headliner Tour am 14.12.2024 in der Inselpark Arena, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Knock Out Festival am 14.12.2024 in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

Lordfest 2024 am 14.12.2024 in der Sporthalle Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Walhalla – Festival Der Helden am 14.12.2024 in den Holstenhallen Neumünster (den Artikel findet ihr HIER!)

Fit For An Autopsy & Support am 20.12.2025 im Substage, Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

Electric Guitars auf Speed Of Sound-Tour am 20.12.2024 in der Bygningen Vejle, Dänemark (den Artikel findet ihr HIER!)

Evergrey auf Emptiness Over Europe-Tour 2024 am 21.12.2024 im JUZ Andernach (den Artikel findet ihr HIER!)

Jingle Bells Rock 2024 am 21.12.2024 in Rendsburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Indeatherence, Trouid und Argorok am 21.12.2024, An Der Sprotte 3 in Schmölln (den Artikel findet ihr HIER!)

Terror & Support am 22.12.2024 in Stuttgart (den Artikel findet ihr HIER!)

Deine Cousine auf Familientreffen am 27.12.2024 in der Hamburger Großen Freiheit 36 (den Artikel findet ihr HIER!)

JUZ Live Club Andernach: Horns Up Vol. 1 am 28.12.2024 im JUZ Andernach (den Artikel findet ihr HIER!)

Extrabreit auf Weihnachts-Blitz-Tournee am 30.12.2024 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)