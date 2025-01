Evergrey auf „Emptiness Over Europe“-Tour 2024 am 21.12.2024 im JUZ Andernach

Bands: Evergrey, Klogr, Inner Vitriol

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 21.12.2024

Kosten: VVK 35 €

Genre: Metal, Progressive Metal

Besucher: Ca. 400 Besucher

Veranstalter: Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/

Link: https://www.facebook.com/events/2668780223303590?active_tab=about

Setlisten:

Inner Vitriol

Klogr

Evergrey Slowly She Dies The Frozen Wind Butterflies Impressioni Di Settembre Endless Spiral Hysterical Blindness One Of Eight Face The Unknown Lead Wings Whale Fall Gravity Of Fear Waking World Unsoken Words The Twisted Art Guinea Pigs Falling From The Sun Say Midwinter Calls Distance Eternal Nocturnal A Silent Arc Call Out The Dark One Heart Where August Mourn Weightless Misfortune Save Us A Touch Of Blessing King Of Errors Our Way Through Silence

Im JUZ Andernach geht es in die metallische Endrunde im Dezember. Noch zwei Konzerte stehen kurz vor Weihnachten und Silvester an. Heute, am 21.12.2024, läuten Evergrey im JUZ das Weihnachtfest ein. Die Fans dürfen sich auf A Night To Remember freuen (in Anspielung auf ihr Livealbum von 2004).

Die Halle ist sehr gut gefüllt! Klar, das ist auch nicht anders zu erwarten, wenn Evergrey aus Göteborg, die Band rund um Frontmann Tom S. Englund, nach Andernach kommen. Sie sind hier in Andernach keine Unbekannten. Als Headliner des zweiten Tages der ersten Andernach Metal Days 2023 haben sie an gleicher Stelle den Fans mit ihrem Progressive Metal richtig eingeheizt und ihre Spielfreude gezeigt.

Recht früh geht es heute Abend schon los. Vor Evergrey sind noch Klogr und Inner Vitriol dran. Den Anfang machen Inner Vitriol, wie Klogr aus Bella Italia. Auf der Bühne ist schon alles gerichtet für den Hauptact Evergrey. So bleibt für Inner Vitriol kaum Platz auf der eigentlich großen Bühne. Ihr Schlagzeuger Michele Panepinto muss sich regelrecht hinter sein Schlagzeug kauern. Inner Vitriol servieren den Fans feinste Sauce Bolognese 😉 Nein, die aus Bologna stammende Band begeistert die Fans mit einem melancholischen Progressive Metal. Frontmann Gabriele Gozzi (Eternal Idol, Fallen Sanctuary) lässt mit tollen Vocals aufhorchen. Michele Di Lauro an der Gitarre zeigt, dass er ein Meister seines Fachs ist. Gabrielle Gozzi lässt seinen Mitstreitern genügend Raum und zieht sich auch mal zurück, wenn diese eine Solo-Performance hinlegen. Francesco Lombardo darf zum Beispiel in The Frozen Wind ein kleines Basssolo zum Besten geben. Die Songs sind eher von nachdenklicher und balladesker Natur, Hochgeschwindigkeit ist nicht unbedingt angesagt. Ein insgesamt gefälliger Auftritt, der der Band neue Fans beschert. Das merkt man auch an der Resonanz am Merchstand.

Nach der Umbauphase, in der man mal wieder raus, Luft schnappen und sich mit Freunden und Bekannten unterhalten kann, folgen Klogr. Rusty, den Frontmann der Band, habe ich eben schon am Merchstand begrüßt und ihm ein altes Bild von ihm gezeigt. Klogr sind für mich keine Unbekannten, denn denen bin ich bereits 2018 in Mannheim als Support von den Butcher Babies begegnet. „Da sah ich noch etwas anders aus“, meint Gabriele „Rusty“ Rustichelli. Ja das stimmt! Sein Äußeres hat sich seitdem doch stark verändert. Mit dem Line-Up hat es all die Jahre auch immer Veränderungen gegeben. Stolz sagt er mir allerdings: „Nur der Schlagzeuger ist seitdem neu in der Band.“

Gabriele „Rusty“ Rustichelli, im Mantel und Sonnenbrille auf der Bühne, ist ganz klar der Mittelpunkt der Band. Im Mantel muss er ja richtig schwitzen! Hinter ihm steht ein Display, auf dem einige (harte und brutale) Visuals ablaufen. Klogr haben natürlich nicht viel mehr Platz als ihre Landsleute Inner Vitriol eben. Alternative und Progressive Metal und Rock sind die Genres, auf die sich Klogr verstehen. Die Gitarren schmettern ziemlich tiefe und groovige Riffs. Diese werden für die Refrains der Songs immer wieder durch Powerakkorde unterbrochen, so wie man es von solchen Genregrößen wie zum Beispiel Tool, A Perfect Circle oder Alice In Chains kennt. Die Band hat natürlich ihr neues Album Fractured Realities dabei und spielt einige Songs vom neuen Album, wie zum Beispiel Whale Fall, Gravity Of Fear oder Lead Wings. Der abschließende Song Guinea Pigs ist noch mal ein eindeutiges Bekenntnis zum Tierschutz. Rusty ist nach dem 45-minütigen Gig schnell wieder am Merchstand und erfüllt die Wünsche der Fans.

Ein Countdown am Ende der Umbauphase lässt die Fans wieder nach innen strömen. Dramaturgisch kündigen sich Evergrey an. Mit dem Opener Falling From The Sun gestalten Evergrey einen rockigen und eingängigen Auftakt. Eingängig sind die Schweden ja sowieso. Und natürlich können sie von dem ausgezeichneten Sound hier im JUZ profitieren. Gitarrist Henrik Danhage glänzt mit dem einen oder anderen Solo, lässt sich dafür feiern und streckt nicht nur einmal die Fäuste in Richtung Publikum in die Höhe. Die Band hat hier natürlich Platz genug. Keyboarder Rikard Zander und (Neu) Schlagzeuger Simen Sandnes stehen mit ihren Instrumenten links und rechts auf Podesten etwas erhoben. Simen Sandnes hält es nicht auf seinem Hocker am Schlagzeug aus. Mehrfach reißt er die Fäuste nach oben, um es seinem Kollegen Henrik Danhage gleichzutun.

Auch bei Evergrey laufen zu den Songs Visuals. Dies bringt einiges an Abwechslung rein und diese sind recht beeindruckend. Mastermind, Gitarrist und Sänger Tom S. Englund bleibt bescheiden und authentisch, wie ich ihn bisher immer erlebt habe. Heute nimmt er allerdings sehr oft auf dem Podest neben dem Schlagzeug Platz. Was ist denn da los!? Das lässt sich schnell erklären: Evergrey sind seit dem 02.11.2024 auf Tour mit fast täglichen Gigs. Tom S. Englund hat wohl Probleme mit dem Rücken und sich auch eine Erkältung eingefangen. Er und seine Kollegen sind echt am Limit und so ist man froh, heute hier noch spielen und morgen in Helmond (Niederlande) die Tour beenden zu können.

Die Fans in Andernach zeigen sich bei den vorwiegend aktuelleren Songs textsicher und singen mit. Ganz stark zu hören bei Songs wie Midwinter Falls oder dem vermeintlich letzten Song Save Us. Mit A Touch Of Blessing, King Of Errors und Our Way Through Silence gibt es allerdings noch einen Zugabenblock.

Trotz gesundheitlicher Probleme hat die Band alles gegeben. Ich hätte Tom S. Englund gerne noch ein paar Schmerzmittel gegeben. Der kommt verständlicherweise allerdings nach dem Gig nicht mehr raus und morgen steht für die Band in den Niederlanden ja noch ein Gig an.

