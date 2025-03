Herta: veröffentlichen mit „The Snake Devours The Wolf“ dritte Single vom kommenden Album

Die griechische Progressive Metal Band Herta, angeführt von Nightrage-Frontmann Konstantinos Togas, hat große Pläne für das Jahr 2025. Nach einer Tour durch Osteuropa im Februar wird die verspielte Gruppe aus Athen am 2. Mai 2025 ihr Debütalbum Crossing The Illusion über Lifeforce Records veröffentlichen.

Der Sound von Herta zeichnet sich durch groovige und rhythmusgetriebene Kompositionen aus, die ständig Überraschungen und frische Eindrücke bieten. Trotz der Komplexität und technischen Finesse ihrer Musik bleiben die Songs zugänglich und eingängig. Das feine Gespür der Band für Atmosphäre und Melodie kommt deutlich zur Geltung und schafft zehn ereignisreiche Tracks, die die Zuhörer von Anfang bis Ende fesseln.

Crossing The Illusion verzaubert sofort mit seiner anspruchsvollen Kreativität. Die Band liefert beeindruckend majestätische Songs, die Schwere und Pathos in einem fesselnden Mix vereinen. Gastauftritte von Sakis Tolis (Rotting Christ) und George Prokopiou (Poem/Mother Of Millions) belegen zudem den Ansatz von Herta, die Variabilität und Komplexität ihres Progressive Metal kontinuierlich zu erweitern.

Mit The Snake Devours The Wolf erscheint nun die dritte Single Auskoppelung und soll das Album noch schmackhafter machen.

Das Album wurde von Fotis Benardo in den Devasoundz Studios produziert und gemixt und von Johann Meyer in den Silver Cord Studios gemastert.

Crossing The Illusion Tracklist:

1. Control

2. Eyes Of Sorrow

3. Monolith

4. Labyrinth

5. River To The Abyss

6. The Path

7. Incarnation

8. The Snake Devours The Wolf

9. Beyond The Dead

10. My Demise

