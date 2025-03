House Of Protection: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „Fire“

Die Hütte brennt bei House Of Protection – und ihre Köpfe auch. Nachzusehen im brandneuen Musikvideo zu Fire, der zweiten Single ihrer kommenden EP Outrun You All, die am 23. Mai via Red Bull Records erscheinen wird. Regie führte Drummer Aric Improta selbst, gemeinsam mit Kevin Garcia.

Zum Song sagt die Band: “The goal with Fire was to write something with as much infectious energy as possible. A song that could invoke as much dancing as it does moshing. It’s a hard balance to pull off. This has been the one new song we’ve played on tour before its release and it’s already become our favorite to jam live.”

Im Juni werden House Of Protection ihre ersten Shows im deutschsprachigen Raum spielen – bei Rock Am Ring, Rock Im Park, Nova Rock und Caribana Festival. Im Oktober folgt eine Europa-Tour mit Architects.

House Of Protection live 2025:

04.06.2025 – (CH) Vaud, Caribana Festival

06.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock am Ring

08.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock im Park

11.06.2025 – (CZ) Hradec Králové, Rock For People

12.06.2025 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

15.06.2025 – (UK) Derby, Download Festival

20.06.2025 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

25.06.2025 – (ES) Lugo, Resurrection Fest

27.06.2025 – (NL) Ysselsteyn, Jera On Air

23.08.2025 – (UK) Reading, Reading Festival

25.08.2025 – (UK) Leeds, Leeds Festival

01.10.2025 – (DE) München, Zenith*

03.10.2025 – (DE) Stuttgart, Porsche Arena*

04.10.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle*

05.10.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle*

07.10.2025 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome*

08.10.2025 – (DE) Hamburg, Barclays Arena*

10.10.2025 – (UK) Manchester, CO-OP LIVE*

11.10.2025 – (UK) Cardiff, Utilita Arena*

12.12.2025 – (UK) London, The O2*

*Architects EU/UK Tour Support

Anfang des Jahres tourten House Of Protection bereits mit Bad Omens und Poppy durch Australien und traten dabei vor über 25.000 Menschen auf. Im Februar erschien eine gemeinsame Video-Single mit Architects – Brain Dead –, die auch auf deren aktuellem Album The Sky, The Earth & All Between enthalten ist.

In weniger als einem Jahr seit ihrem Auftauchen wurden House Of Protection so zu einem der gefragtesten Szene-Acts. Mittlerweile stehen fast 1 Million monatliche Spotify-Hörer:innen zu Buche, zudem schaffte es die Band in Spotifys „2025 Artists to Watch“-Liste und wurde von laut.de als einer der vielversprechendsten Newcomer-Acts für 2025 genannt. Ihre Genregrenzen brechende Debüt-EP Galore erhielt wohlwollende Kritiken von unter anderem The Guardian, Kerrang! und Revolver. Und House Of Protection denken gar nicht daran, die Geschwindigkeit zu drosseln! Das nächste Projekt lautet: Outrun You All.

Outrun You All Tracklist:

1. 524å§ł€€|°

2. Afterlife

3. Godspeed

4. I Need More Than This

5. Fire

6. Phasing Out

7. Slide Away

Über House Of Protection:

Stephen Harrison und Aric Improta wären vielleicht komplett aus der Musik ausgestiegen, hätten sie 2023 nicht eine neue Leidenschaft entdeckt: ihre eigene Band. „We couldn’t be at this point in our careers and be in a band that’s not our favorite band“, so Improta. Nach einigen Jahren kommerziellem und und kritischem Erfolg als Teil der Post Hardcore-Ikonen Fever 333, aber auch bei The Chariot und Night Verses, musste das Duo alles Streben und Stress beiseiteschieben, um sich als House Of Protection wieder auf ihre ersten Lieben rückzubesinnen: “It’s all gotta be the things we thought were cool as kids.” Das Spektrum von House Of Protections zweiter EP Outrun You All umfasst alles von Atlanta Trap über UK Trip Hop, Post Punk, Alternative, Jock Jams und Artrock bis hin zu Filmkunst und Skateboarding – ganz gemäß dem Motto: „Wenn es sich gut anfühlt, tu es!“ Und dann tu es, als würde dein Leben davon abhängen.

Nach dem Erscheinen ihrer Debüt-EP Galore, frei von Regeln und Erwartungen, werfen House Of Protection nun alles in die Waagschale mit dem heiß ersehnten Outrun You All. Der Titel ist einem von Harrisons vielen Tattoos entnommen, eine lyrische Hommage an Converges Black Cloud (2004). Outrun You All ist ebenso ein autonomes, mutiges Statement wie ein „nächtlicher Begleiter“ zu Galore, die Vervollständigung einer Ära ungezügelter Inspiration und Kreativität. Oder ähnlich wie die zweite Hälfte von Mellon Collie And The Infinite Sadness sich zur ersten verhält: die dunklen Momente sind dunkler, die schönen schöner und die risikoreichen noch riskanter.

Der gemeinsame Nenner all dessen ist das wohlverdiente künstlerische Selbstbewusstsein, geboren aus den überschwänglichen Reaktionen auf Galore. Obwohl es kaum überraschend kam, dass House Of Protection von Harrisons und Improtas Fans warm willkommen geheißen wurde, zog Galore sofort und organisch Aufmerksamkeit auch außerhalb der amerikanischen Hardcore-Szene auf sich. Binnen weniger Monate bekamen House Of Protection Lob von NME, The Guardian und Revolver und wurden außerdem zum Spotify Artist To Watch gekürt. Der Erfolg von Galore verschaffte House Of Protection die Freiheit, Neues und Interessantes über Vertrautes zu stellen. Outrun You All steckt voller Momente, in denen House Of Protection sich selbst wie auch die Hörer:innen überraschen. “I always appreciate Quentin Tarantino saying, ‘if you’re going to write a good story, you can’t know where it’s going to go”, bemerkt Improta.

Auch wenn die EP eine Feier von House Of Protections überschäumenden Selbstvertrauens ist, existieren prägnante Untertöne, die über einen Wink zu ihren musikalischen Helden hinausgehen. Mit Outrun You All zollen sie auch Gleichgesinnten und Freund:innen Tribut, die ihnen auf diesem seltsamen und aufregenden neuen Pfad nicht folgen konnten. “We’ve had a lot of conversations about how hard it is to watch people with potential just give up on what they’re doing”, erklärt Improta. “I don’t think that will ever be our reality. We match each other’s enthusiasm every day and we know the best is still yet to come.”

Outrun You All ist der Sound von neuem Aufwind unter Improtas und Harrisons Flügeln. House Of Protection legen gerade erst los.