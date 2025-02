Architects: neues Album „The Sky, The Earth & All Between“ ab heute erhältlich

Die britischen Schwergewichte Architects melden sich mit der neuen Single Brain Dead zurück, auf der House Of Protection zu hören sind – es ist der letzte Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes 11. Studioalbum The Sky, The Earth & All Between, das am heutigen Freitag, den 28. Februar, über Epitaph Records erscheint.

Nur wenige Tage, nachdem sie ihre Fans mit der Auskopplung Everything Ends überraschten, das eine verletzlichere Seite der Band offenbart, dreht Brain Dead das Blatt mit einer brisanten Mischung aus Punk-Attitüde und erdrückender Intensität noch mal um. Der von Jordan Fish produzierte Track zeigt Sam Carters unübertroffene stimmliche Bandbreite, die nahtlos von frenetischen Schreien über gutturale Growls bis hin zu hochfliegenden melodischen Cleans reicht. Mit diesem Doppelpack an neuer Musik im Vorfeld der Albumveröffentlichung lassen Architects im Verbund mit den gefeierten Singles Seeing Red, Curse, Whiplash und Blackhole nichts anbrennen.

Mit Aric Improta und Stephen Harrison von House Of Protection, die eine faszinierende Schicht musikalischer Komplexität hinzufügen, stürmt Brain Dead mit hämmernden Drums, messerscharfen Riffs und einem unerbittlichen Tempo vorwärts, das nicht nachlässt, bis es in einen gnadenlosen Breakdown kracht. Textlich liefert der Track eine vernichtende Sicht auf die Desillusionierung der Moderne, verpackt in eine chaotische, hochenergetische musikalische Hülle, die Architects in ihrer explosivsten Form verkörpert.

Die Single erscheint zusammen mit einem rasanten, visuell beeindruckenden Musikvideo, das die adrenalinhaltige Energie des Songs widerspiegelt. In echtem Guerilla-LA-Skate-Stil gedreht, folgt das Video Carter, Improta und Harrison, wie sie durch die Stadt fahren – auf Skates im Freien, auf Stadiontribünen, in Tunneln und auf Dächern. Mit Überlagerungen im Collage-Stil, Glitch-Effekten und schnellen Schnitten fängt das Video den rohen, elektrisierenden Geist des Tracks ein und liefert gleichzeitig eine düstere, hochwirksame visuelle Fahrt, die sich wie ein Skate-Edit auf Steroiden anfühlt.

Brain Dead treibt das kommende Kapitel von Architects auf die Spitze und folgt auf eine hochoktanige Serie von Singles Blackhole, Whiplash, Curse und Seeing Red – Songs, die bereits über 90 Millionen Streams erreicht haben und die Band auf die Listen der Most Anticipated Albums of 2025 von Alternative Press, Kerrang!, Revolver und Idobi gebracht hat.

Der Song Everything Ends wurde am Montag von BBC Radio 1 als „hottest Record“ vorgestellt und unterstreicht die wachsende Dominanz der Band. Die Band zierte u.a. bereits das Cover des deutschen Metal Hammer und der Film & Music-Beilage von The Guardian, wo sie als „Metal-Megastars“ gefeiert wurden. Zahlreiche Publikationen lobten das neue Album bereits in den höchsten Tönen, The Guardian nennt es „das durchweg erhabenste britische Rockalbum dieses Jahrzehnts“ und „ein Meisterwerk“.

Mit The Sky, The Earth & All Between bereiten sich Architects zudem auf ein gewaltiges Jahr auf den Straßen der Welt vor. Die Band wird die Veröffentlichung des Albums mit einer Reihe von speziellen UK-Shows feiern, bevor sie im Frühjahr auf eine Headline-Tour durch Teile Europas aufbricht. Danach werden sie sich mit Linkin Park für ausgewählte Termine ihrer anstehenden Welttournee zusammentun.

