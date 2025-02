Brainstorm: stellen Lyricvideo zu neuem Track ‚Crawling‘ vor

Die gestandene deutsche Metal-Größe Brainstorm startet die Feierlichkeiten zu ihrem neuen Album Plague Of Rats (Reigning Phoenix Music) frühzeitig! Ehe das Quintett die erste von acht Co-Headline-Releaseshows mit seinen Labelkollegen Arion spielen wird, hat es ein Lyricvideo zum Track Crawling aus seinem endlich erschienenen, von der weltweiten Fachpresse gelobten neuen Werk online gestellt.

Der Song basiert auf Synthklängen, die sich sofort unweigerlich im Kopf festsetzen. Vom Gitarrenduo Ihlenfeld/Loncaric übernommen, lässt jene Melodie einen endgültig nicht mehr los. Das Resultat? Eine weitere neue Brainstorm-Hymne, die sich textlich mit den immensen Erwartungen der Gesellschaft auseinandersetzt, denen man sich immer wieder ausgesetzt fühlt, aber die Fans auch daran erinnert, wie wichtig das Thema ‚Meinungsfreiheit‘ immer wieder ist.

„Ein weiteres Stück aus unserem neuen Album und vermutlich das melodischste auf Plague Of Rats! Die Begriffe ‚Crawling in‘ [dt. ‚hineinkriechen‘] und ‚crawling out‘ [dt. ‚herauskriechen‘] versprühen einerseits ein Gefühl des Gefangenseins, andererseits aber auch das Verlangen nach Freiheit. Doch was beschäftigt uns eigentlich und wo können wir den aufgestauten Ballast loswerden? Eine eigene Meinung zu haben, ist in der heutigen Welt eine enorm schwierige Angelegenheit, denn in unserer Gesellschaft werden wir leicht manipuliert und werden durch nette Worte dazu verleiten, Aussagen anderer zu unterstützen oder zu akzeptieren. Unter anderem die Zeile ‚I lured you with my sweet words‘ [dt. ‚Ich verführte dich mit meinen süßen Worten‘] soll diese Tatsache verdeutlichen. Manchmal ist es wirklich gut und wichtig, eine gegensätzliche Meinung zu vertreten. Unsere Welt muss das abkönnen. Wir gehen nicht selbstbewusst durchs Leben, sondern suchen uns vielmehr Schlupflöcher, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erwecken. Wenn man sich nicht jeglichen Anweisungen oder – wie in diesem Fall – Manipulationen hingibt, hat man schon verloren. Man fällt aus dem Raster und gehört nicht mehr dazu. Die Botschaft des Ganzen? Steht zu eurer Meinung und euren Idealen…und verhaltet euch nicht wie Skelette oder Zombies“, erläutert Sänger Andy B Franck den Hintergrund von Crawling.

