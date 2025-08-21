Brainstorm: veröffentlichen Visualiserclip zu neuer Single ‚The Boys Of Summer‘

Die durch ihr aktuelles Studioalbum Plague Of Rats ausgelöste Erfolgswelle (28. Februar 2025 via Reigning Phoenix Music; DE #13, SE #13, AT #41, CH #42, GR #50) hält an: Während die letzten Wochen der wärmsten Jahreszeit angebrochen sind, wurden die süddeutschen Heavy/Power Metaller Brainstorm von jener Woge nun an den Strand gespült, wo sie auf dem Rückweg ihres kürzlichen Indus-Abenteuers einen kreativen Zwischenstopp einlegen. Ein Halt, den die emsige Band jedoch nicht ungenutzt lässt: Heute präsentieren Brainstorm ihren Fans nichts Geringeres als eine metallische Version des Don-Henley-Klassikers The Boys Of Summer.

Der Track wurde 2024 im Rahmen von Brainstorms Plague Of Rats-Aufnahmen eingespielt und sein Erscheinungsdatum hätte nicht passender gewählt werden können, befindet sich die Truppe doch in den letzten Zügen ihrer diesjährigen Festivalsaison.

Sänger Andy B. Franck ergänzt: „The Boys Of Summer mag zwar von eher nostalgischen Themen wie sommerlicher Liebe sowie den Erinnerungen an eine vergangene Beziehung geprägt sein, doch für mich – zu dessen Erscheinen 13 Jahre alt – steht dieser Song schon immer auf einer Ebene mit den Metal-Hymnen der 80er. Eine großartige Nummer, die ich für lange, lange Zeit mit Sommer, Mädchen und den dazugehörigen Gefühlen verbunden habe. Don Henley und die Eagles sind einfach unglaublich inspirierend. Auch heute ruft der Song noch tolle Erinnerungen in mir hervor. Da er obendrein vom Hinterfragen der Vergangenheit erzählt, passt er thematisch auch ins Hier und Jetzt. Ich bin stolz, dass wir The Boys Of Summer gecovert haben…und wer weiß, ob das Stück zukünftig vielleicht auch seinen Weg auf unsere Setlist findet? Wir sind uns sicher, dass die Leute die Single lieben werden und später aufgrund unserer Version gemeinsam in Erinnerungen schwelgen werden!“

Die Metal-Welt sollte trotz dieser äußerst unterhaltsamen Rast dennoch nicht in Panik verfallen, denn die Band ist weit davon entfernt, sich auf ihren neuesten Lorbeeren auszuruhen: Hinter den Kulissen haben Brainstorm an der Erweiterung ihrer Plague Of Rats-Tour 2025/2026 gearbeitet und ihre kürzliche Bestätigung für das nächstjährige Summer Breeze Open Air (Dinkelsbühl) ist lediglich der erste von einigen Terminen, die schon bald bekanntgegeben werden sollen… Bleibt dran!

Obgleich Brainstorm – ähnlich wie die Indus-Kultur, die als Hauptinspirationsquelle für Plague Of Rats diente – eine lange Geschichte vorweisen können, gehen sie doch mit der Zeit: Neben altbekannten Elementen sind so auch moderne Elemente in das Album geflossen. Ein weiterer Fakt in Sachen Attacke ist die Tatsache, dass sich dieses Mal keine ruhigeren Songs oder gar Balladen auf der Platte wiederfinden. Einmal mehr mit langjährigen Partnern – Sebastian „Seeb“ Levermann (Mix und Mastering; Greenman Studios), Gyula Havancsák (Artwork) und Alex Kühr (Fotografie) – geschaffen, entführen die zehn regulären neuen Tracks die Anhängerschaft der Band inhaltlich u.a. einmal mehr nach Indien.

Brainstorm live:

24.08.2025 PT Pindelo dos Milagres – Milagre Metaleiro Open Air

30.08.2025 AT Graz – Metal on the Hill *NEU*

20.09.2025 DE Schrobenhausen – Metal im Woid *NEU*

29.11.2025 DE Bonn – Harmonie *NEU*

— — —

12. – 15.08.2026 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air *NEU*

Weitere Termine sind in Planung…!

Über Brainstorm

Seit ihrem 1997er Debüt Hungry hat sich die Band stetig weiterentwickelt und mit Alben wie Metus Mortis [2001], Soul Temptation [2003], Liquid Monster [2005] oder zuletzt mit Midnight Ghost [2018] und Wall Of Skulls [2021] ihre Position in der internationalen Metal-Szene gefestigt. Sie tourte weltweit und konnten in den vergangenen Jahren beeindruckende Chartplatzierungen erreichen. Doch statt sich auf ihren Erfolgen auszuruhen, sind sie entschlossener denn je und setzen mit ihrem aktuellen Werk Plague Of Rats neue Maßstäbe.

Brainstorm sind:

Andy B. Franck – Gesang

Torsten Ihlenfeld – Gitarre

Milan Loncaric – Gitarre

Dieter Bernert – Schlagzeug