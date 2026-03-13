Brainstorm: starten Tour mit Angus McSix und veröffentlichen Cover-Version von „Celebrate Youth“

Die deutschen Power-Metaller Brainstorm haben ihre Tour gestartet und haben für euch passend dazu eine ganz besondere Veröffentlichung parat: Ihre Cover-Version von Celebrate Youth ist ab sofort erstmals digital verfügbar! Der Song war bislang ausschließlich als exklusiver CD-Bonus-Track auf ihrem aktuellen Album Plague Of Rats erhältlich, das 2025 über RPM erschienen ist.
„Mit Celebrate Youth haben wir einen Song ausgesucht, der mir persönlich in meiner frühen Jugend viel bedeutet hat“, verrät uns Andy B. Franck. „Ja, kein Metal Song – aber ein Song der die damalige Zeit und mein Gefühl, als junger Mensch viel erreichen zu wollen ideal widergespiegelt hat. Der jungen Generation zuzuhören, ihnen eine Stimme zu geben… Ich glaube, so tief in mir bin ich nie wirklich älter geworden und hab mir dieses Gefühl behalten und denke und fühle noch immer wie ein junger Kerl. Das Ding rockt und wir hatten auch bei den Aufnahmen ’ne Menge Spaß. Die Jugend damals wie heute muss gehört und verstanden werden. Dieser Song ist das perfekte Statement dazu.“
Die Veröffentlichung folgt auf den großen Erfolg ihrer Coverversion des Don Henley-Klassikers Boys Of Summer, die im August letzten Jahres erschien und auf den Streaming-Plattformen für starke Resonanz sorgte.
Mit Plague Of Rats, erschienen Anfang 2025 über Reigning Phoenix Music, verbinden Brainstorm ihre typischen Markenzeichen – kraftvolle Riffs, eingängige Melodien und mitreißende Refrains – mit moderner Produktion und frischer Energie. Nach fast drei Jahrzehnten Bandgeschichte, weltweiten Tourneen und zahlreichen Chartplatzierungen zählen Brainstorm weiterhin zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Metal. Album-Bestellungen sind hier möglich: https://brainstorm.rpm.link/plagueofratsPR
Brainstorm Tour Dates
im Support von Angus McSix – Album Release Tour mit Bloodbound
12.03.2026 (DE) Hamburg, Kent Club
13.03.2026 (DE) Leipzig, Hellraiser
14.03.2026 (DE) Regensburg, Eventhall Airport
15.03.2026 (DE) München, Backstage
16.03.2026 (DE) Nürnberg, Hirsch
17.03.2026 (DE) Berlin, Lido
18.03.2026 (DE) Saarbrücken, Garage
19.03.2026 (DE) Heidelberg, Halle 02
20.03.2026 (DE) Oberhausen, Kulttempel
21.03.2026 (DE) Andernach, Live Club
22.03.2026 (NL) Eindhoven, Effenaar
Über Brainstorm
Wenn es um Metal „Made in Germany“ geht, führt kein Weg an Brainstorm vorbei. Seit ihrem Debütalbum Hungry (1997) hat sich die Band stetig weiterentwickelt und sich mit Alben wie Metus Mortis, Soul Temptation, Liquid Monster, Midnight Ghost und Wall Of Skulls fest in der internationalen Metal-Szene etabliert.
Mit ihrem aktuellen Album Plague Of Rats schlugen Brainstorm ein weiteres starkes Kapitel ihrer beeindruckenden Karriere auf. Produziert von Seeb Levermann verbindet das Album die rohe Energie ihrer Live-Shows mit modernen Einflüssen und zeigt, dass die Band auch nach Jahrzehnten zu den führenden Namen im deutschen Metal zählt.
Brainstorm sind:
Andy B. Franck – Vocals
Torsten Ihlenfeld – Gitarre
Milan Loncaric – Gitarre
Danij Perl – Bass
Kevin Lütolf – Drums