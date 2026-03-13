A.A. Williams: kündigt neues Album „Solstice“ an und veröffentlicht Video Single ‚Hold It Together‘

Nach einer erfolgreichen Tour durch Großbritannien und Europa meldet sich die Londoner Musikerin, Sängerin und Songwriterin A.A. Williams mit neuer Musik zurück. Ihre neue Single Hold It Together ist ab sofort erschienen und stammt vom kommenden Album Solstice, das am 5. Juni über RPM veröffentlicht wird. Vorbestellungen für das Album starten am 22. April.

Auf Hold It Together widmet sich Williams dem fragilen Spannungsfeld zwischen Durchhaltewillen und innerem Zerbrechen. Typisch für ihren Stil verbindet sie eine düstere, atmosphärische Klangwelt mit intensiver Emotionalität. Die Musikerin zeichnet dabei das Bild eines Menschen, der tief empfindet, nach außen jedoch Fassung bewahrt.

Über den Song sagt A.A. Williams:

„Stille entsteht dort, wo man sich Antworten erhofft, eine zerbrechliche Leere, die man kaum zu stören wagt. Wo einst Schönheit war, bleibt nur noch ein schwaches Leuchten zurück. Aus Angst, dieses zu ersticken, zieht man sich in eine selbst geschaffene Form zurück. Die eigenen Konturen verschwimmen, das Gesicht verliert an Ausdruck. Man setzt ein tapferes Lächeln auf, ohne zu wissen, ob man damit andere schützt oder sich selbst. Man lächelt, macht weiter, fühlt alles und zeigt doch nichts.“

Musikalisch entfaltet sich der Track mit einer ruhigen, aber stetig wachsenden Intensität. Verletzlichkeit und Zurückhaltung halten sich die Waage, während Williams ihre Hörer in eine dichte, emotional aufgeladene Klanglandschaft zieht.

Mit Solstice bewegt sich A.A. Williams an der Schwelle zwischen Dunkelheit und Erneuerung und erschafft Songs, die wie aus Sturm und Sternenlicht geformt wirken. Bekannt für ihren eindringlichen Gesang, cineastische Dynamik und emotionale Klarheit erweitert sie ihr klangliches Spektrum mit Musik, die sich wie ein Ritual durch wechselnde Jahreszeiten entfaltet.

Intime Momente steigern sich zu kraftvollen Crescendi, während Gitarren wie aufziehende Gewitter anschwellen und aufbrechen. Zarte Streicher gehen in Wellen schwerer Verzerrung und kathartischer Intensität über, während Williams’ Stimme sich von leiser Verletzlichkeit zu eindringlicher Stärke erhebt. Geprägt von Jahren internationaler Tourneen, gefeierten Kollaborationen und mutigen Neuinterpretationen zeigt Solstice eine Künstlerin auf dem Höhepunkt ihres Schaffens: intim und zugleich monumental, fragil und gewaltig – ein Album, das durch die Dunkelheit führt und auf einen entschlossenen neuen Morgen zusteuert.

Im Laufe des Jahres wird A.A. Williams auch wieder auf zahlreichen Festivals und Konzerten zu sehen sein, darunter:

09/05 – DK Copenhagen, A Colossal Weekend

23/05 – DE Leipzig, Wave Gotik Treffen

03/06 – PL Gdansk, Mystic Festival

06/06 – FI Tampere, Ankea Festival

13/06 – IT Ferrara Summer Fest w/ A Perfect Circle

18/06 – HR Zagreb, SRC Salata w/ A Perfect Circle

23/06 – NL Tilburg, 013 w/ A Perfect Circle

24/06 – NL Amsterdam, AFAS Live w/ A Perfect Circle

07/08 – CZ Jaromer, Brutal Assault

22/08 – UK Bristol, Arctangent Festival

29/08 – NL Maastricht, Pelagic Fest

Über A.A. Williams

Nachdem sie ihr Live-Debüt beim renommierten Roadburn Festival in den Niederlanden im Zuge der Veröffentlichung ihrer selbstbetitelten EP gefeiert hatte, tourte A.A. Williams weltweit mit Bands wie Cult Of Luna, Explosions In The Sky, Russian Circles, Sleep Token und The Sisters Of Mercy. Gleichzeitig etablierte sie sich zunehmend als Headline-Act, unter anderem mit einem Konzert in der ikonischen Queen Elizabeth Hall im Londoner Southbank Centre.

Herausragende Festivalauftritte gingen einher mit der Veröffentlichung zweier Alben – Forever Blue (2020) und As The Moon Rests (2022) – die beide international große Anerkennung bei Kritik und Publikum fanden. Damit positionierte sich A.A. Williams an der Spitze einer neuen Generation von Künstler*innen, die atmosphärisch dichte, epische und folk-inspirierte Heavy Music in progressive Richtungen weiterentwickeln. Eine BBC-Session in den legendären Maida Vale Studios festigte zusätzlich ihren Ruf.

Stillstand ist für die Künstlerin keine Option: In den letzten Jahren veröffentlichte sie außerdem eine Reihe von sogenannten Companion Pieces. Dazu zählen die Kollaborations-Single Exit In Darkness mit den japanischen Post-Rock-Größen Mono, die während des Pandemie-Lockdowns 2020 entstandene Cover-Sammlung Songs From Isolation, die unter anderem von The Cure-Frontmann Robert Smith und Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan gelobt wurde, sowie das besonders beeindruckende Projekt Arco (2021). Darauf interpretierte die Multiinstrumentalistin ihre Debüt-EP komplett neu, ersetzte die ursprüngliche Rockinstrumentierung durch ein Streichensemble und ließ dabei ihre klassische Ausbildung eindrucksvoll einfließen.

Mittlerweile bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag, sorgten die Singles Just A Shadow und Wolves als erste Vorboten des kommenden Albums Solstice, das am 5. Juni 2026 erscheint, bereits für große Aufmerksamkeit. Das Magazin Rock Sound bezeichnete Williams als „eine der wichtigsten Stimmen der modernen alternativen Kultur“, während Kerrang! ihre Musik als „typisch faszinierend und fesselnd“ beschreibt.