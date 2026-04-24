A.A. Williams: veröffentlicht Single & Video „Poison“

Die britische Künstlerin A.A. Williams, die für ihr faszinierendes musikalisches Spannungsfeld zwischen Fragilität und Kraft bekannt ist, präsentiert das Artwork sowie die Tracklist ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Solstice, das am 5. Juni 2026 über RPM erscheint. Zeitgleich veröffentlicht sie ein Video zu ihrer kraftvollen neuen Single Poison.

A.A. Williams verrät uns:

„Poison ist ein Song darüber, zu lernen, Freiheit nicht zu fürchten. Fesseln lösen sich langsam auf, du treibst dich selbst voran, du verlangst nach mehr. Rücksichtslosigkeit beginnt die Vernunft zu verschlingen, Grenzen werden vergessen, Euphorie und Selbstsabotage erscheinen wie ein und dasselbe. Verzweifelt, dieses Verlangen zu stillen, setzt du alles in Brand, was du aufgebaut hast. Während die alte Welt zerfällt und du aufsteigst, ohne Angst.“

Eingebettet in eine schattenhafte, traumartige – oder vielleicht albtraumhafte – Welt, in der Dunkelheit auf Eleganz trifft, hat A.A. Williams gemeinsam mit dem visionären Kollektiv Gruppa13 (bekannt für ihre eindrucksvollen Arbeiten mit Künstlern wie Behemoth oder Igorrr) ein ebenso verstörendes wie fesselndes visuelles Werk geschaffen, angesiedelt zwischen Verletzlichkeit und etwas weitaus Unheimlicherem.

Solstice Tracklist:

1. Poison

2. Wolves

3. Little By Little

4. Hold It Together

5. Outlines

6. I’ve Seen Enough

7. The Veil

8. Just A Shadow

9. It Won’t Rain Forever

10. Breathe

11. The Gentle Harm

Weitere Infos zu A.A. Williams, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: