A.A. Williams: veröffentlicht fesselnde neue Single „Wolves“

Die gefeierte Heavy-Künstlerin A.A. Williams kehrt mit Wolves zurück, einer faszinierenden neuen Single, die sich mit dem Grenzbereich zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein auseinandersetzt. Der Track ist eine weitere kraftvolle Ergänzung ihres bewegenden Werks und zeigt ihre Fähigkeit, abstrakte Gefühlslandschaften in viszerale Klangerlebnisse zu verwandeln.

Wolves ist eine Meditation über emotionale Echos, über die Suche ohne Lösung und darüber, wie selbst die schwächsten Erinnerungen bleibende Spuren in der Psyche hinterlassen können. Der Song fängt das Gefühl ein, sich durch einen Nebel zu bewegen, in dem die Bedeutung nah, aber nie ganz klar definiert ist und in dem Sehnsucht ohne ein klares Objekt existiert. Er spricht die menschliche Neigung an, Gefühlen, Momenten oder Versionen von uns selbst nachzujagen, die gerade außerhalb unserer Reichweite existieren.

„Wolves beschreibt die verschwommenen Grenzen zwischen Traum und Realität“, sagt A.A. Williams. „Ideen und Emotionen verschwimmen an der Grenze, ihre Spuren sind schwach, aber tiefgreifend, eine sanft eingeprägte Signatur auf deiner Psyche. Verschwommene Erinnerungen beginnen zu verblassen, du zwingst deine Füße, den Boden zu berühren, sehnst dich nach Dingen, die nie dir gehörten, suchst hoffnungslos und endlos nach dem Unerreichbaren.“

Wolves erscheint, während A.A. Williams ihre Tour durch Großbritannien und Europa fortsetzt. Sowohl Wolves als auch die zuvor veröffentlichte Single Just A Shadow werden während dieser Tour als exklusive Vinyl-Single erhältlich sein.

