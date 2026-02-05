Hollywood Undead: kündigen fünf Deutschland-Konzerte für Juni 2026 an

Seit der Veröffentlichung ihres mit Platin ausgezeichneten Debütalbums Swan Songs im Jahr 2008 haben sich Hollywood Undead mit ihrem unverwechselbaren Sound weltweit eine riesige Fangemeinde aufgebaut, Shows auf mehreren Kontinenten ausverkauft und wurden unter anderem von Consequence of Sound, Billboard und Revolver gefeiert.

Mit über 3,2 Milliarden Streams über alle Plattformen hinweg, mehr als 1 Milliarde YouTube-Aufrufen und 4,3 Millionen monatlichen Spotify-Hörer:innen gehören sie weiterhin zu den einflussreichsten und langlebigsten Acts im modernen Rock. Im Sommer geht es für Hollywood Undead auf umfangreiche Europatour mit fünf Shows in Deutschland!

European Tour 2026:

09.06.2026 – (DE) Leipzig, Täubchenthal

10.06.2026 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann Halle

19.06.2026 – (DE) Bremen, Aladin Music Hall

21.06.2026 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

25.06.2026 – (DE) Saarbrücken, Garage

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 6. Februar um 11:00 Uhr. Bereits ab Mittwoch, 4. Februar 2026, 11:00 Uhr sind Karten im Eventim-Presale erhältlich.