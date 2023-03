Papa Roach: bestätigen weitere Co-Headliner-Tour mit Hollywood Undead

Nach dem pandemie-bedingten Abbruch ihrer bisher erfolgreichsten Deutschlandtour im März 2020 kommen Papa Roach endlich wieder nach Deutschland: Die kalifornische Rock-Band spielt am 19. Juni 2023 in Bremen (Pier2) und am 20. Juni 2023 in Freiburg (SICK-ARENA). Außerdem treten Papa Roach bei Rock Am Ring / Rock Im Park und dem Vainstream auf sowie fungieren beim Full Force als Headliner. Wie schon im März 2020 sind die Rock-Rap-Metalheads Hollywood Undead als Co-Headliner dabei.

Tickets sind ab dem 30. März um 11:00 Uhr im Vorverkauf erhältlich.

„Die Who Do You Trust-Europatournee war unsere bisher ehrgeizigste und es schien, als hätten unsere Fans große Freude an der ersten gemeinsamen Tour mit unseren Freunden Hollywood Undead und Ice Nine Kills“, erinnert sich die Band. Trotz dieser Widrigkeiten haben auch die Fans ihre Favoriten nicht vergessen. Das letzte Papa Roach-Album Ego Trip stieg 2022 hierzulande auf Platz 14 der Charts ein. Man sieht, das kalifornische Quartett kann sich auch nach über zwei Dekaden im Geschäft auf seine treuen Anhänger verlassen: Papa Roach schafften bereits im Jahr 2000 mit dem Majorlabel-Debüt Infest den platinveredelten Durchbruch, Songs wie Last Resort und Broken Home wurden zu Klassikern und zum Soundtrack einer Ära. Seitdem sind Papa Roach stilistisch nie stehen geblieben: Ihr aktuelles und inzwischen elftes Werk Ego Trip zeigt die Gruppe um Sänger Jacoby Shaddix und Gitarrist Jerry Horton von ihrer facettenreichen Seite, ob hart rockend, unverschämt eingängig, experimentell wagemutig oder gar elektronisch.

Papa Roach gehören zu den fleißigsten Rock’n’Roll-Reisenden des Planeten, nicht selten mit weit über hundert Shows in nur einem Jahr. Mittlerweile eilt ihnen der Ruf als grandios mitreißende Live-Band voraus.

Nach Deutschland reisen Papa Roach besonders gerne, wie Shaddix verrät: „Klar, deshalb kommen wir immer wieder zurück! Wir lieben Deutschland, wir lieben die Fans, und wir lieben die Energie. Und die Städte sind toll, das macht richtig Freude. Wir kommen jetzt seit vielen Jahren zu euch, und jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Ich bringe gerne mein Fahrrad mit und erkunde damit die Städte, statt bloß anzureisen, eine Show zu spielen und zur Aftershow-Party zu gehen. Das Touren bedeutet mir viel mehr als das.“

Und Papa Roach können das Feuer einer packenden Liveshow immer wieder entfachen. Dafür sind sie bekannt, damit bereisen sie seit zwei Dekaden den Planeten. Unterwegs haben sie 20 Millionen Alben verkauft, über zwei Milliarden Streams angehäuft und sechs US-Nummer-Eins-Singles abgeliefert, außerdem wurden sie für zwei Grammys nominiert. Shaddix, Horton, Bassist Tobin Esperance und Drummer Tony Palermo bringen die ganze Energie und Souveränität von Veteranen auf die Bühne. Ob man frühe Klassiker (Between Angels & Insects) am liebsten mag, mittelalte Kracher (Getting Away With Murder) oder neue Schätzchen (Elevate) – langweilig und zahnlos wird es bei Papa Roach jedenfalls nicht.

Unterstützung erhalten Shaddix und seine Kollegen im Juni 2023 erneut von Hollywood Undead. Gegründet im Jahr 2005 haben sich Hollywood Undead größtenteils unter dem Radar in Richtung Mainstream-Durchbruch bewegt – mit für eine moderne Band beispiellosem Erfolg. Dem momentanen Trend zu genreübergreifenden Sounds war die Formation mit ihrem Grenzen sprengenden Stil schon seit ihrer Gründung voraus. Der aufregende Mix aus Rap, Rock und Electronic, den Hollywood Undead auf ihrem bahnbrechenden Debütalbum Swan Song aus dem Jahr 2008 transportierten, wurde sofort mit einem Platin-Award belohnt. Der 2011 veröffentlichte Nachfolger American Tragedy wurde mit Gold ausgezeichnet und stieg auf Platz 4 der Billboard Top 200 ein. Das 2013 erschienene Notes From The Underground chartete auf Platz 2; mit den Alben Day Of The Dead (2015) und Five (2017) knackte die Band erstmalig die Marke von 1 Milliarde Gesamtstreams. Mit New Empire, Vol. 1 verdoppelte sich die Gesamt-Streaming-Zahl auf Spotify und YouTube schließlich auf über 2 Milliarden. Währenddessen war die Band auf ausverkauften Touren auf vier Kontinenten zu erleben und wurde medial von Magazinen wie dem Rolling Stone, Billboard, Consequence Of Sound, Alternative Press, Revolver und vielen anderen gefeiert. Bis heute stützen sich Hollywood Undead auf der Verbundenheit von fünf Individuen, die ihre persönlichen, mitunter rauen Erfahrungen in Hymnen verwandeln, mit denen sich so viele Menschen identifizieren können. Nun erzählt das mit Platin ausgezeichnete Quintett – Johnny 3 Tears, J-Dog, Funny Man, Charlie Scene und Danny – seine ganz eigene Geschichte auf dem mittlerweile achten Album Hotel Kalifornia so eindrücklich wie nie zuvor. Mit ihm kehren Hollywood Undead zu ihrer alten Form zurück und präsentieren mit insgesamt 14 Tracks die Essenz dessen, wofür die Band bekannt geworden sind. Die Hotel Kalifornia-Ära hat bislang großen Anklang gefunden und brachte der Band erstklassige Platzierungen in verschiedenen Genre-Playlists wie Spotifys Rock Hard, Hard Rock & Rock Rotation sowie Apple Musics Breaking Hard Rock & New in Rock oder auch Top 40 Platzierungen bei US Rock & Active Rock Radio ein. „Hotel Kalifornia bringt mich zurück in eine Zeit, in der nur die Musik zählte“, erklärt J-Dog. „Das Einzige, was mich damals wirklich interessierte, war, zu Konzerten zu gehen. Mehr nicht.“ „Wenn man sich Hotel Kalifornia anhört, spürt man hoffentlich, wie weit wir gekommen sind“, offenbart sich Johnny 3 Tears. „J-Dog und Charlie Scene sind heute natürlich ganz andere Songwriter als noch vor 15 Jahren. Ich bin von jedem einzelnen in der Band wirklich sehr beeindruckt. Das Einzige, was uns interessiert, ist das Publikum und der Versuch, mit jeder Platte besser zu werden.“ „Es fällt den Leuten da draußen vermutlich sehr schwer zu glauben, dass wir nach all den Jahren immer noch beste Freunde sind“, fügt J-Dog hinzu. „Trotz all der Scheiße, die wir durchgemacht haben, sind wir uns so nah geblieben. Normalerweise lösen sich Bands und die Freundschaften auf, aber wir sind nach wie vor beste Freunde – und werden es immer sein.“