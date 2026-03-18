Papa Roach: exklusives digitales Fan-Event mit Band Q & A

Diese Woche setzen die Alternative-Rock-Ikonen Papa Roach ihren Siegeszug mit dem 15. Nummer-eins-Hit ihrer Karriere im US-amerikanischen Rock Radio fort. Gleichzeitig erreichte die kraftvolle Hymne Wake Up Calling – die über New Noize Records/ADA veröffentlicht wurde – Platz 1 der deutschen Rock Radio Charts. Hier anhören! Die Single gewinnt in den USA immer mehr an Popularität in den Alternative- und Hot-AC-Formaten und hat auch weltweit einen festen Platz in den Playlists erreicht. Besonders in Brasilien, Mexiko, Kanada, Österreich, der Schweiz und Frankreich verzeichnet sie deutliche Zuwächse und unterstreicht damit den internationalen Erfolg.

Die Band kündigt heute außerdem eine exklusive Gelegenheit für 500 Fans an: Sie können an einem globalen Livestream-Event teilnehmen, bei dem das kommende offizielle Musikvideo Premiere feiert, exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt werden, eine Live-Fragerunde mit der Band stattfindet und eine Diskussion mit Ryan Bird, dem ehemaligen Redakteur von Rock Sound UK, moderiert wird.

Das Event findet heute um 21:00 Uhr CET statt. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung finden sich auf den Social-Media-Kanälen der Band.

Jacoby Shaddix erzählt:

“Wake Up Calling is a song about standing on the edge of disaster – being pulled back from the brink, and ultimately choosing love over self destruction. It’s one of the most raw, emotional songs we’ve written in this new era.”

Produziert von Colin Brittain (Linkin Park, All Time Low, A Day To Remember) ist Wake Up Calling die dritte Singleauskopplung aus Papa Roachs kommendem Album, dem Nachfolger von Ego Trip aus dem Jahr 2022, der noch in diesem Jahr erscheinen soll.