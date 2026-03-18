Krach Am Bach: gibt finales Line-Up für 2026 bekannt und spendet 20.000 Euro für den guten Zweck

Das Krach Am Bach Festival gibt das finale Line-Up für seine 31. Ausgabe bekannt. Seit 1994 steht das Non-Profit-Festival im westfälischen Beelen für sorgfältig kuratierte Live-Musik abseits des Mainstreams, ehrenamtliches Engagement und eine familiäre Atmosphäre. Auch 2026 bleibt das Festival seinem Anspruch treu und präsentiert ein vielseitiges Programm aus internationalen Acts und spannenden Newcomern.

Als Headliner wurden Fu Manchu bestätigt. Die kalifornische Stoner-Rock-Band ist seit Anfang der 1990er-Jahre aktiv und bekannt für ihre treibenden Riffs, sonnendurchfluteten Gitarrenklänge und energetischen Liveshows. Mit ihrem charakteristischen Sound haben Fu Manchu die Stoner-Rock-Szene maßgeblich geprägt und sich weltweit eine treue Fangemeinde erspielt.

Mit der Bekanntgabe weiterer Acts ist das Line-Up für 2026 nun komplett. Neu bestätigt sind a/lpaca, Tommy And The Teleboys, Green Milk From The Planet Orange sowie Scott Hepple And The Sun Band, die das Programm um weitere spannende Facetten zwischen Psychedelic, Kraut, und experimentellem Rock erweitern.

Damit stehen folgende Bands für das kommende Jahr fest:

1000mods • a/lpaca • Black Moon Circle • Dead Meadow • Fu Manchu • Green Milk From The Planet Orange • Icarus Burns • Kanaan & Ævestaden • Kombynat Robotron • Lazar • Meatbodies • Scott Hepple And The Sun Band • Skyjoggers • Sons Of Arrakis • This Will Destroy You • Tommy And The Teleboys • Upupayāma • Weite • Wedge

Als Non-Profit-Festival engagiert sich Krach Am Bach seit jeher auch über die Musik hinaus. So konnten aus den Einnahmen der Ausgabe 2025 insgesamt 20.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet werden – ein weiterer Beleg für den besonderen Gemeinschaftsgedanken, der das Festival seit über drei Jahrzehnten prägt.

Das Krach Am Bach Festival findet 2026 am 31. Juli und 1. August in Beelen statt. BesucherInnen können sich erneut auf ein musikalisch breites Line-Up, faire Preise und ein friedliches Miteinander freuen. Das Gelände am Fliesenstudio Hartmann wird – wie jedes Jahr – von über 100 ehrenamtlichen HelferInnen in einen lebendigen Ort für alternative Gitarrenmusik verwandelt.

Über das Krach Am Bach Festival

Was 1994 als kleine Zusammenkunft musikbegeisterter FreundInnen begann, entwickelte sich unter der Regie von Klaus Hartmann zu einem festen Bestandteil der deutschen Festivallandschaft. Menschen aus aller Welt sorgen vor, auf und hinter den beiden Bühnen für ein Wochenende voller dröhnender Gitarren, Energie und Gemeinschaft. Seit seiner Gründung arbeitet das Festival konsequent ohne Profitabsicht: Erlöse werden traditionell an soziale Projekte gespendet. Der DIY-Gedanke sowie Nachhaltigkeit und Solidarität prägen das Selbstverständnis des Festivals.

Festivaltickets für die 31. Ausgabe vom Krach Am Bach Festival sind hier erhältlich: https://infield.live/festivals/krach-am-bach/