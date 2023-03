Nova Skellis – Life Amongst The Damned

Artist: Nova Skellis

Herkunft: USA, Italien, Deutschland

Album: Life Amongst The Damned

Genre: Heavy Metal, US-Metal, Power Metal

Spiellänge: 47:53 Minuten

Release: 04.04.2023

Label: Metalloscope-music

Link: https://www.facebook.com/metalloscopemusic

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Edward Green

Gitarre – Alex Spalvieri

Schlagzeug – Jörg Quaquil

Tracklist:

Life Amongst The Damned Gods To Strike You Down Fall In Line Wicked Child Morrigan’s Rede Skull Full Of Bees Something Wicked This Way Comes All The Comfort Of The Graveyard Mother, May I? Once Upon A Time

Am 04.04.2023 dürfte für die Jünger des Power Metals (mit US-Prägung) ein kleiner Freudentag sein, denn an diesem Tag erscheint das Album Life Amongst The Damned von Nova Skellis auf CD. Neben der „normalen“ Digipack CD sind für die Die-Hard-Fans noch besondere limited Editions erhältlich, die neben der Digipack CD noch eine Banderole, ein Foto eines Bandmembers, ein beidseitig bedrucktes Gitarren-Plektrum und einen Sticker enthalten.

Hinter dem Trio Nova Skellis steckt vor allem ein Musiker, der den Power Metallern nicht unbekannt sein dürfte: Edward Green oder besser noch bekannt als „Falcon“ Eddie Green, der sich einen Namen als Frontmann der legendären US-Metaller Phantom gemacht hat.

2018 entstand die Idee Nova Skellis zu gründen, schnell schlossen sich ihm der Schlagzeuger Jörg Quaquil (Ex-Tharn, Ex-Living Fast) und der italienische Gitarrist Alex Spalvieri (Ex-Hellblaze, Ex-Necromant, Ex-Bad Moon Caravan) an. 2022 entstanden digital die ersten vier Songs, die nicht nur ein erstes Lebenszeichnen, sondern auch ein positives Feedback hervorbrachten. Aufgrund des positiven Feedbacks entschloss sich das Trio, im Laufe des Jahres ein komplettes Album aufzunehmen, welches nun unter dem Titel Life Amongst The Damned seine physische Geburt hat.

Es dürften wohl einige Leser wissen, dass ich nicht unbedingt „der“ Power Metal Fan bin. Nun ja, früher habe ich auch Power Metal / US Metal ganz gerne gehört. Die alten Iced Earth nenne ich da gerne (leider hat sich das mittlerweile ja für viele Fans wegen des dümmlichen Verhaltens von Jon Schaffer sowieso erledigt), aber irgendwann war ich im Großen und Ganzen dann doch davon weg.

Als mich mein Kumpel Monte fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zur neuen Nova Skellis was zu machen, musste ich nicht lange überlegen, nachdem ich ein, zwei Songs angespielt hatte. Klar, auf jeden Fall, denn das Ding hier nimmt mich auf jeden Fall mit.

Auf Life Amongst The Damed befindet sich US geprägter Power Metal, der mir wirklich richtig gefällt. Wäre Power Metal doch immer nur so geil, wie auf dieser Platte, dann könnte man mich in diesem Genre getrost verorten.

Kraftvoller und prägender Gesang von Falcon Eddie trifft auf eine glanzvolle Gitarrenarbeit von Alex Spalviere. Jörg Quaguil gibt dem Ganzen mit seinem Schlagzeugspiel den richtigen Drive. Fast schon sensationell, wie die Zusammenarbeit der drei Musiker hier auf ihrem gemeinsamen Debüt funktioniert. Die insgesamt zehn Songs auf Life Amongst The Damned funktionieren Gott sei Dank nicht nach Schema F, sondern sind sehr abwechslungsreich.

Mit viel Speed und einem Aufschrei, quasi wie ein Befreiungsschlag, eröffnet der Titelsong das Album. Schon mal ein richtig guter Anfang, jedoch noch nicht die Offenbarung, würde ich erst einmal behaupten. Die kommt erst etwas später, jedenfalls aus meiner Sicht. Anschließend gibt es von den Göttern in Gods To Strike You Down einen auf die Nüsse. In Fall In Line überprüft Falcon Eddie die Funktion seiner Lungenflügel und wächst in neue Höhen. Ein richtiges Ausrufezeichen mit hervorragender Gitarrenarbeit setzt das böse Kind / Wicked Child. Echt klasse der Song. Mit Morrigan’s Rede schließt sich ein weiterer Song im Midtempo an.

Ein Hornissenschwarm, ach nein, ein Bienenschwarm fasziniert mich dann völlig im abgedrehten Skull Full Of Bees. Die Bienchen summen einfach nur wie wild herum, bevor Something Wicked This Way Comes im Stile der Seventies Rock Helden um die Ecken kommt.

Ich kann es kaum glauben, denn man bewegt sich total aus der Komfortzone. Es wird mit All The Comfort Of The Graveyard sogar recht doomig. Doom, Doom, Doom, spätestens jetzt haben die Jungs mich, als ob sie es gewusst hätten. Na ja, Monte weiß es ja!

Mother, May I? Klar Jungs, ihr dürft auch noch mal Speed reinbringen, müsst ihr nicht Mama fragen, Big Simonski erlaubt es euch. Once Upon A Time ist ein kraftvoller Song mit mächtig Druck hinten raus zum Abschluss dieser tollen Scheibe.

