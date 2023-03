Time For Metal Verlosung: einmal 2 Tickets für das Grailknights + Support Konzert am 02.04.2023 im Schlachthof in Wiesbaden

Time For Metal und der Schlachthof in Wiesbaden gratulieren Julia aus Neustadt zu einmal 2 Tickets für das Grailknights + Support Konzert am 02.04.2023 im Schlachthof in Wiesbaden.

Ort: Schlachthof in Wiesbaden

Datum: 02.04.2023

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

VVK: 21,50 € AK: 22,00€

Bands: Grailknights, Terra Atlantica und Victorius

Tickets unter: https://schlachthof-wiesbaden.reservix.de/tickets-grailknights-superpower-tour-2023-in-wiesbaden-kulturzentrum-schlachthof-ev-am-2-4-2023/e1624410