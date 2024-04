Time For Metal Osterverlosung 2024: die Gewinner stehen fest!

Die Time For Metal Osterverlosung 2024 wurde in diesem Jahr mit den Partnern CMM GmbH und dem Mergener Hof (Trier) durchgeführt.

Die Gewinner der vier Verlosungen findet ihr direkt hier:

Time For Metal Osterverlosung 2024: mit dem Bruce Dickinson’s Mandrake Project – Comic Chapter 1 an Karfreitag – Sonja aus Hamburg

Time For Metal Osterverlosung 2024: mit einem Raven Black Night Fan-Paket – Anne aus Aichtal

Time For Metal Osterverlosung 2024: einmal 2 Tickets für das Orphaned Land Konzert am 24.09.2024 im Mergener Hof in Trier – Dieter aus Hameln

Time For Metal Osterverlosung 2024: einmal 2 Tickets für das Resolve Konzert am 26.05.2024 im Mergener Hof in Trier – Sascha aus Weil der Stadt