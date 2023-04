Hollywood Undead & Jelly Roll: veröffentlichen gemeinsamen Song “House Of Mirrors”

Die Multi-Platin-Rock-Band Hollywood Undead veröffentlicht mit dem US-Durchstarter Jelly Roll die gemeinsame Single House Of Mirrors über BMG.

Die melodische Rock-Nummer wird exklusiv auf der digitalen Version des heute erscheinenden Hotel Kalifornia Deluxe Albums von Hollywood Undead vertreten sein. Die Deluxe-Version des bereits 2022 veröffentlichen achten Releases, wird zudem parallel auf Vinyl erhältlich sein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„House Of Mirrors ist ein Song über Selbstreflexion und Erlösung“, erzählt Johnny 3 Tears von Hollywood Undead. „Egal wie weit man rennt, man kann der Person, die einen im Spiegel anstarrt, nicht entkommen. Eines Tages müssen wir uns alle selbst ins Gesicht sehen… und hoffentlich können wir zurückblicken und müssen nicht wegschauen bei dem, was wir sehen.“

Jelly Roll ergänzt: „Ich bin schon seit langem ein Fan von Hollywood Undead – es war surreal, mit ihnen zu arbeiten. An diesem Tag hat im Studio einfach alles geklickt und der Song ist eine perfekte Darstellung dessen, wo wir alle an diesem Punkt in unserem Leben standen.“

Der genreübergreifende Singer/Songwriter Jelly Roll hat sich im Stillen über die letzten Jahre eine bemerkenswerte Karriere aufgebaut und eine begeisterte Fangemeinde um sich geschart, seine Videos wurden mittlerweile über 4 Milliarden Mal aufgerufen, u.a. erhielt seine Single Save Me eine Platin-Zertifizierung durch die RIAA. Er verbindet zutiefst persönliche Texte mit Musik, die Classic Rock, Country und Soul mischt, um Musik zu schaffen, die therapeutisch und rau ist und die Schwere des Lebens anpackt.

Hollywood Undead werden mehrere Festivalauftritte absolvieren, Co-Headline-Auftritte mit Papa Roach absolvieren und im Frühjahr und Sommer weltweit als Headliner beim Bamboozle Festival und bei internationalen Festivals wie Rock Im Park, Rock Am Ring, Jena On Air, Vainstream und vielen mehr auftreten.

Hollywood Undead live:

Jun. 02 – Nürnberg@ Rock Im Park

Jun. 03 – Nürburg @ Rock Am Ring

Jun. 10 – Nickelsdorf, Österreich @ Nova Rock

Jun. 19 – Bremen @ Pier 2 with Papa Roach

Jun. 20 – Freiberg @ SICK Arena with Papa Roach

Jun. 23 – Ysselsteyn, Niederlande @ Jera On Air Festival

Jun. 24 – Münster @ Vainstream Rockfest

Hotel Kalifornia, das ursprünglich 2022 veröffentlicht wurde, stellt „eine Gegenüberstellung der ‚Haves‘ und der ‚Have-Nots‘ dar und hebt die anhaltende Obdachlosen- und Lebenskostenkrise hervor, die den Heimatstaat der Band, Kalifornien, betrifft“. Das Album unterstreicht die besten Aspekte dessen, wofür Hollywood Undead bekannt geworden sind, und erhielt Unterstützung von Revolver, SPIN und dem New Noise Magazine. Hotel Kalifornia wurde außerdem in Genre-Playlists wie Spotify’s Rock Hard, Hard Rock & Rock Rotation, Apple Music’s Breaking Hard Rock & New in Rock platziert und erreichte mit der herausragenden Single City Of The Dead eine Top 40-Platzierung bei US Rock & Active Rock Radio.