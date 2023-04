Outlanders: kündigen Album an und bringen 8. Single „A Peaceful Place“ feat. Walter Giardino

Outlanders ist ein Projekt der finnischen Sopranlegende Tarja Turunen und dem EDM Pionier Torsten Stenzel. Über zehn Jahre haben die beiden an dem Album gearbeitet und hatten dabei Unterstützung von einigen der einflussreichsten Gitarristen unserer Zeit. Bei jedem Song wirkt ein besonderer Gitarrist als Gast mit: u.a. Al Di Meola, Trevor Rabin, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron “Bumblefoot” Thal, Vernon Reid und Marty Friedman. Sieben Tracks wurden bereits digital vorab veröffentlicht und nun erscheint das langersehnte gleichnamige Album am 23. Juni auf CD und “blue curacao” 2 Vinyl Limited Edition.

Das Outlanders-Album ist hier vorbestellbar: https://outlanders.lnk.to/albumPR

Outlanders ist es gelungen, etwas Aufregendes und Neues zu Erschaffen: Die Musik kombiniert entspannte, aber gleichzeitig aufregende elektronische Beats mit Tarjas emotionaler, klassisch ausgebildeter Stimme und einzigartigem Gitarrenspiel. Diese drei Elemente stellen die Konstanten, bei gleichberechtigter Bedeutung, in allen Songs dar. Der Sound ist geheimnisvoll, sanft und dennoch kraftvoll, eingängig und verträumt, modern und gleichzeitig klassisch. Die Musik beinhaltet Gegensätze, die sich auf magische Weise anziehen. Die drei ästhetischen Säulen verbinden sich zu einem neuen, eigenständigen Sound.

Der achte Track A Peaceful Place (Return To The Oasis) mit Walter Giardino als Special Guest ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich und als limitierte Sammler-Edition auf 7” Vinyl exklusiv in Tarjas Onlineshop. Der Song kann hier angehört werden:

Outlanders Tracklist:

1. Outlanders Feat. Walter Giardino

2. Closer To The Sky Feat. Trevor Rabin

3. The Cruellest Goodbye Feat. Al Di Meola

4. World In My Eyes Feat. Vernon Reid

5. Mystique Voyage Feat. Steve Rothery

6. The Sleeping Indian Feat. Joe Satriani

7. Land Of Sea And Sun Feat. Marty Friedman

8. 1971 Feat. Walter Giardino

9. We Own This Sky Feat. Ron “Bumblefoot” Thal

10. Never Too Far Feat. Mike Oldfield

11. Echoes Feat. Jennifer Batten

12. A Peaceful Place (Return To The Oasis) Feat. Walter Giardino

Weitere Informationen Outlanders:

Official Outlanders Website

Outlanders on Instagram

Outlanders on Facebook