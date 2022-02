Outlanders: veröffentlichen Visualizer für „The Cruellest Goodbye“ und kündigen nächste Single an

Weiter geht´s! Kurz nach der Veröffentlichung ihrer zweiten Single brachten Outlanders am Freitag den offiziellen Visualizer zu The Cruellest Goodbye raus.

Gleichzeitig kündigen Outlanders ihre brandneue und dritte Single an, ein Cover von Depeche Modes Hit World In My Eyes mit Living Colours Gitarrist Vernon Reid als Special Guest, die am 25. März 2022 erscheinen wird.

Der offizielle Visualizer zu The Cruellest Goodbye kann hier angesehen werden:

Die dritte Single wird von tiefen Beats und Tarjas vielschichtiger Stimme getragen und zeigt einmal mehr, wie facettenreich Outlanders sind. Mit World In My Eyes ist es Tarja Turunen und Torsten Stenzel erneut gelungen, den Outlanders-Sound in eine ganz andere Richtung zu lenken. Diesmal unterstützt die Crossover-Legende Vernon Reid Outlanders als Featuring-Gast und verleiht dem Track eine ganz besondere Klanglandschaft.

Outlanders‘ neue Single World In My Eyes ist die dritte von acht Singles und erscheint am 25. März 2022 als limitierte 7″-Vinyl exklusiv in Tarjas Online-Shop und digital bei earMUSIC.

The Cruellest Goodbye erscheint auch als limitierte Sammler-Edition auf 7” Vinyl exklusiv hier in Tarjas Onlineshop: https://tarja.tmstor.es/

A side: World in my Eyes (feat. Vernon Reid)

B side: Closer to the Sky (Scot & Millfield ReMix)

Weitere Informationen Outlanders:

https://www.tarja-outlanders.com/

https://www.facebook.com/tarjaoutlanders