Outlanders: veröffentlichen „Land Of Sea And Sun“ featuring Marty Friedman

Outlanders wurden von niemand geringerem als der finnischen Sopran-Legende Tarja Turunen und dem EDM-Pionier Torsten Stenzel ins Leben gerufen; beide konnten einige der einflussreichsten Gitarristen unserer Zeit als Featuring-Gäste gewinnen.

Welches Genre also ist Outlanders? Die Antwort ist einfach: Es ist ein eigenes Musikgenre, denn Outlanders in ein bestehendes Genre einzuordnen, würde einfach nicht funktionieren.

Tarjas Vision von Outlanders ist es, etwas Aufregendes und Neues zu schaffen: Outlanders kombinieren chillige, aber aufregende elektronische Beats mit Tarjas emotionalen, klassisch geschulten Gesangsfähigkeiten und einzigartigen Gitarren-Performances. Diese drei Elemente sind eine Konstante in allen Songs und gleich wichtig.

Mit Land Of Sea And Sun veröffentlichen Outlanders bereits ihre fünfte Single! Der neue Track mit Marty Friedman als Special Guest an der Gitarre, erscheint am 29. Juli.

Antigua ist sozusagen das Geburtsland von Outlanders und die Einwohner nennen es liebevoll The Land Of The Sea And Sun.

„Mit dem Titel und all den Bildern, Klängen und Gerüchen Antiguas im Kopf bin ich diesmal anders an das Songwriting herangegangen: In einer seltsamen Wendung wurde ich selbst zur Insel Antigua, um die Geschichte des Songs zu erzählen.“ – Tarja

Outlanders‘ neue Single Land Of Sea And Sun ist die fünfte von acht Singles und erscheint am 29. Juli 2022 als limitierte 7″-Vinyl exklusiv in Tarjas Online-Store und digital bei earMUSIC.

Presave now: https://outlanders.lnk.to/

A side: Land Of Sea and Sun (feat. Marty Friedman)

B side: Land Of Sea And Sun (Demo)

Weitere Informationen Outlanders:

Official Outlanders Website

Outlanders On Instagram

Outlanders On Facebook